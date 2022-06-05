Μπορούν τα γονίδια να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας; DNA

NIOLAND 61 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

51 views • June 05, 2022





Το Δικαστήριο έκρινε πράγματι υπέρ της Monsanto ότι ο Percy Schmeiser πράγματι χρησιμοποίησε τους σπόρους της, αλλά έκρινε επίσης υπέρ του ότι ο κ. Schmeiser δεν έπρεπε να καταβάλει στη Monsanto το τέλος χρήσης της τεχνολογίας της.



Το θέμα της σημαντικότητας αυτής της ιστορίας έχει να κάνει με τις γενετικές πατέντες.



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: Για να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα πρέπει να πάμε πίσω στο 2004 ή στο Saskatchewan (στον Καναδά), τότε Percy Schmeiser οδηγήθηκε στο δικαστήριο από την εταιρεία αγροβιοτεχνολογίας Monsanto για παράνομη χρήση των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων της.Το Δικαστήριο έκρινε πράγματι υπέρ της Monsanto ότι ο Percy Schmeiser πράγματι χρησιμοποίησε τους σπόρους της, αλλά έκρινε επίσης υπέρ του ότι ο κ. Schmeiser δεν έπρεπε να καταβάλει στη Monsanto το τέλος χρήσης της τεχνολογίας της.Το θέμα της σημαντικότητας αυτής της ιστορίας έχει να κάνει με τις γενετικές πατέντες.Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3M4Z2P8 Keywords dnapatentmrna

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