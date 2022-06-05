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Μπορούν τα γονίδια να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας; DNA
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51 views • June 05, 2022
Για να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα πρέπει να πάμε πίσω στο 2004 ή στο Saskatchewan (στον Καναδά), τότε Percy Schmeiser οδηγήθηκε στο δικαστήριο από την εταιρεία αγροβιοτεχνολογίας Monsanto για παράνομη χρήση των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων της.
Το Δικαστήριο έκρινε πράγματι υπέρ της Monsanto ότι ο Percy Schmeiser πράγματι χρησιμοποίησε τους σπόρους της, αλλά έκρινε επίσης υπέρ του ότι ο κ. Schmeiser δεν έπρεπε να καταβάλει στη Monsanto το τέλος χρήσης της τεχνολογίας της.
Το θέμα της σημαντικότητας αυτής της ιστορίας έχει να κάνει με τις γενετικές πατέντες.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3M4Z2P8
Το Δικαστήριο έκρινε πράγματι υπέρ της Monsanto ότι ο Percy Schmeiser πράγματι χρησιμοποίησε τους σπόρους της, αλλά έκρινε επίσης υπέρ του ότι ο κ. Schmeiser δεν έπρεπε να καταβάλει στη Monsanto το τέλος χρήσης της τεχνολογίας της.
Το θέμα της σημαντικότητας αυτής της ιστορίας έχει να κάνει με τις γενετικές πατέντες.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3M4Z2P8
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