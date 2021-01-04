Реальная история химиотерапии и фармацевтическая монополия

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Новый убойный клип из фрагментов 1-й серии нового сезона сериала "Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения". Подробное описание проекта и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/ В этом сезоне авторы проекта путешествовали уже по всему миру, и сделали более сотни новых интервью с ведущими учеными, исследователями, специалистами по лечению рака и раковыми больными, которые лечат, побеждают и предупреждают рак.