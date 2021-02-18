EL CAMINO DEL INCA con Juan Nuñez del Prado, conferencia entera

Juan Núñez del Prado es antropólogo y Maestro de la Tradición Andina. Siguiendo los pasos de su padre, Oscar Núñez del prado, se especializó en el estudio de la cultura religiosa de los pueblos indígenas de los Andes, en particular de los Queros (indios descendientes directos de los Incas).

Fue aprendiz del carismático Sacerdote Andino Don Benito Qoriwamana, quien le inició en el Camino del Inca por medio del Hatun Karpay (Gran Iniciación) en 1988.

Según la Ley de Ayni, que obliga a quien adquiere experiencia y saber espiritual a compartirlo y transmitirlo, Juan Nuñez del Prado sigue estos pasos, transmitiendo la iniciación en la Tradición Andina.

Aquí tenéis la charla entera. Vale la pena disfrutar de su introducción a la Mística Andina, de las explicaciones de su hijo Iván, que vivió la experiencia desde muy joven, así como las explicaciones de diversos conceptos energéticos, como Kausay Pacha, Ayni o La semilla del Inca.