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Dr. Robert Malone - Az mRNS-technológia feltalálója
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13 views • January 04, 2022
Dr. Robert Malone - Az mRNS-technológia feltalálója
A nevem Robert Malone, és szülőként, nagyszülőként, orvosként és tudósként szólok hozzád. Nem szoktam egy előkészített beszédből olvasni, de ez annyira fontos, hogy el akartam mondani…
/ Ezt a fajta GÉNTECHNIKAI eljárást, (elsősorban) NEM oltásnak szánták, hanem GÉNTERÁPIÁNAK, hibás gének kijavítására. Pl. RÁK vagy más génhibák gyógyítására. Ilyen vonatkozásban NAGY LEHETŐSÉGEK vannak benne, de CSAK hosszú tavon. Karikó sebtében "oltást" fabrikált (kontárkodott) belőle: pl. éppen tüskefehérjét, ezt az ártalmas anyagot gyártatja a beoltott sejtjeivel. De, hogy a tüskefehérje betegít, erre a Karikó csak UTÓLAG jött rá, és most nem vonja vissza a szert, mert félnek az óriási botránytól. Malone maga is AKKOR MÉG jóhiszeműen és kísérleti szenvedélyből oltatta be magát Modernával. /
A nevem Robert Malone, és szülőként, nagyszülőként, orvosként és tudósként szólok hozzád. Nem szoktam egy előkészített beszédből olvasni, de ez annyira fontos, hogy el akartam mondani…
/ Ezt a fajta GÉNTECHNIKAI eljárást, (elsősorban) NEM oltásnak szánták, hanem GÉNTERÁPIÁNAK, hibás gének kijavítására. Pl. RÁK vagy más génhibák gyógyítására. Ilyen vonatkozásban NAGY LEHETŐSÉGEK vannak benne, de CSAK hosszú tavon. Karikó sebtében "oltást" fabrikált (kontárkodott) belőle: pl. éppen tüskefehérjét, ezt az ártalmas anyagot gyártatja a beoltott sejtjeivel. De, hogy a tüskefehérje betegít, erre a Karikó csak UTÓLAG jött rá, és most nem vonja vissza a szert, mert félnek az óriási botránytól. Malone maga is AKKOR MÉG jóhiszeműen és kísérleti szenvedélyből oltatta be magát Modernával. /
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