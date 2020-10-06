Mesajul doctorului italian Roberto Petrella

Mesajul transmis de doctorul italian Roberto Petrella.



(transcript)

Am aici un document, pe care vi-l citesc. Vă rog luați aminte, și să dați mai departe.

Mass-media și politicienii nu vor spune niciodată public ce am să vă citesc acum.

Luați aminte !

Covid-19 înseamnă ”Certificat privind verificarea vaccinării, prin inteligență artificială”, iar 19 este anul când a fost proiectat. Covid-19 nu este denumirea virusului, atenție. Este denumirea planului internațional privind controlul și reducerea populației, un plan care a fost dezvoltat în ultimele câteva decenii, și lansat în 2020.

Virusul se reactivează (!) când găsește un sistem imunitar slăbit prin vaccinările anterioare. Ceea ce vor să ne injecteze este cel mai groaznic vaccin dintre toate. Este o coborâre la propriu în iad, având ca obiectiv depopularea masivă a planetei (peste 80 %).

Nu faceți testul covid. Testele nu sunt de încredere. Am spus-o mereu și mă repet, așa cum spun și mulți din producătorii testelor: nici unul din teste nu poate să detecteze cu acuratețe virusul sars-cov 2. Ele detectează numai o cantitate infimă de viruși mici și inofensivi, sau resturi celulare, care fac parte în mod natural din ansamblul de microorganisme din corp. Persoanele testate vor ieși din ce în ce mai ”pozitive” (aproximativ 90 %). Acesta este scopul lor, și de aceea au început procesul de testare cu copiii.

Pe 11 mai, nici un ziar, nici un post italian nu au anunțat că a fost impusă în Franța testarea în masă, în toate școlile. Au fost făcute cam 700.000 de teste pe săptămână. Din nefericire, nimeni nu a dat informația publicului.

Când copilul tău este testat, toată familia, și toți contacții apropiați, vor fi obligați să-și facă testul.

Atenție.

Nu ascultați pe cei care resping adevărul.

Vă aduc în atenție faptul că nu suntem bolnavi. Dimpotrivă, suntem purtători sănătoși ai virusului. Faptul că ai virusul nu înseamnă obligatoriu că ești bolnav: ești sănătos și ești bine. Dar, atenție ! Toți vor ieși pozitiv la test. De fapt, ei te obligă să repeți testul de două-trei ori. Toți angajații din sistemul public, în special cei din sistemul medical, se testează în fiecare lună.

Ei vor să-i facă pe toți să creadă că sunt bolnavi. Faptul că ești depistat pozitiv înseamnă că ești considerat un pericol.

Atenție. Ascultați-mă.

A refuza testarea, este metoda prin care putem evita vaccinarea. După ce ne vaccinăm, toți vom fi foarte bolnavi, slăbiți, și cu siguranță ne vor conduce spre deces.

Pentru ca omenirea să se salveze, trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă că nu trebuie să se testeze.

Nu acceptați să fiți testați, nu le dați ceea ce vor, nu cădeți în capcana lor.

Vă spun acestea, ca să nu spuneți că nu ați fost avertizați.

Covid-19 înseamnă ”program de exterminare în masă”.

Nu vă testați. În acest fel, vă salvați.

La televiziune, cei de acolo nu vor spune adevărul despre aceste lucruri. La fel și politicienii. Totuși, Ministrul Sănătății este el însuși doctor.

Majoritatea nevaccinaților vor înceta să mai existe pentru societate. Nu veți putea călători fără vaccin, iar în viitor nu veți mai putea nici măcar să ieșiți din casă. Acest lucru deja se întâmplă în anumite orașe din China. Iar Spania este una din principalele țări unde se fac experimente, împreună cu Argentina și toate țările latine. Totul a fost deja pregătit și activat, în toate companiile și organismele media, pentru vaccinarea în masă.

Prefer să mor, decât să mă vaccinez.

Vă salut.