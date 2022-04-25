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نژادپرستی ابراهیمی (سیدکراسی و آنوسی کراسی) از دید حقوقی
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10 views • April 25, 2022
نژادپرستی_ابراهیمی ( #سیدکراسی و #آنوسی_کراسی) از دید #حقوقی# در گفتگو با حقوقدان ایرانی و فعال #حقوق_بشر سرکار خانم دکتر نیره #انصاری : نژادپرستی از مسائل جدی جامعه بشری است و باید از میان انسانها رخت بربندد اما، چرا #جامعه_جهانی و #رسانه ها تنها روی نوع ویژه ای از #نژاد_پرستی تاکید دارند که #یهود_ستیزی و #سیاه_ستیزی است؟ آیا نژادپرستی انواع دیگری ندارد؟ آیا #ایرانی_ستیزی و #سید_کراسی و #آنوسی_کراسی و باور به #ژن_برتر ابراهیمی نژادپرستی نیست؟ آیا #سید_سالاری و #آنوسی_سالاری در ایران #تبعیض_سازمان_یافته نیست؟ چرا باید اشخاصی وقیحانه به خاطر وابستگی به اسپرم خاصی به خود رسما لقب #سید به معنی سرور دیگران بدهند و تا هشتاد و پنج درصد مقام ها و قدرت #سیاسی و #اقتصادی و #نظامی #ایران و پست های کلیدی و ثروت کشور را در دست داشته باشند حال آنکه جمعیت آنها کمتر از یک درصد جمعیت کشورست؟ دلیل این #تبعیض و #بی_عدالتی وقیحانه و #ظلم و #ستم آشکار در چیست و راه های حقوقی مبارزه با آن کدامند؟
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