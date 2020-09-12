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İspanyol vatandaşlar MASKESİZ kadının TUTUKLANMASINI ÖNLEDİ!
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13 views • September 12, 2020
İspanya'da polis, bir kadını maske takmıyor diye tutuklamaya çalışıyor.
Yoldan geçenler kadının tutuklanmasını önlemeye çalışıyor.
Fakat önleme çabaları sonuçsuz kalınca içlerinden biri daha maskesini çıkarıyor.
"O zaman beni de tutuklamanız gerekiyor!" diye bağırıyor.
Polisler durumu aralarında görüşürken ordakilerin hepsi maskesini indiriyor.
ve herkesi tutuklayamayacakları için konuyu kapatıp gidiyorlar.
MÜTHİŞ...
Bizde olsa herhalde polisi alkışlarlar!!!
https://investmentwatchblog.com/spanish-police-attempt-to-arrest-a-woman-not-wearing-a-mask-bystanders-step-in/
diğerleri maskelerini sonradan indiriyorlar
ayrıca bkz. https://twitter.com/Therich_LA/status/1303048024365699072?s=20
ispanya da baskı üst düzeyde. amaç kontrol devleti
Kaynak:
https://www.facebook.com/interessantefakten777/videos/929421080884590/
Yoldan geçenler kadının tutuklanmasını önlemeye çalışıyor.
Fakat önleme çabaları sonuçsuz kalınca içlerinden biri daha maskesini çıkarıyor.
"O zaman beni de tutuklamanız gerekiyor!" diye bağırıyor.
Polisler durumu aralarında görüşürken ordakilerin hepsi maskesini indiriyor.
ve herkesi tutuklayamayacakları için konuyu kapatıp gidiyorlar.
MÜTHİŞ...
Bizde olsa herhalde polisi alkışlarlar!!!
https://investmentwatchblog.com/spanish-police-attempt-to-arrest-a-woman-not-wearing-a-mask-bystanders-step-in/
diğerleri maskelerini sonradan indiriyorlar
ayrıca bkz. https://twitter.com/Therich_LA/status/1303048024365699072?s=20
ispanya da baskı üst düzeyde. amaç kontrol devleti
Kaynak:
https://www.facebook.com/interessantefakten777/videos/929421080884590/
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