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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 111. Читает Автор
Vera Nika
Vera Nika
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14 views • 3 months ago

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

Скачайте Архив Сайта по ссылкам — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 111.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/Zgc8GpCxNqo

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-111

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Вопрос о храме «Спас на крови».

02:58 — Могут ли души, находящиеся на Астральном, Ментальном, Эфирном, Каузальном, Духовном, Мире Огненного Духа (и т.д.), разсчитывать на Помощь Матери Мира.

03:52 — Что представляет из себя высшее эго?

05:47 — Можно ли без лишений осознать и понять то, к чему Устремляет Маха-Кали человека?

07:11 — Как возпринимать всё без изкажений? Как убрать блоки и всевозможные энергетические раковины?

08:31 — Вопрос об обличении.

09:25 — Если человек избавится от смартфона, осознав его пагубное влияние, может ли он возстановиться как личность, очистив душу и сознание?

11:10 — Для чего личность совершает падение?

11:39 — Только женская прирада способна впитать и трансформировать негатив?

12:36 — Обязана ли жена обезпечивать и заботиться о муже, идущем путём адхармы?

13:17 — Какую РАсу определяет синий Лепесток? Это РАса орионцев? Если да, как её можно разпознать в нашем веке?

13:45 — В пророческих катренах Нострадамуса есть слова: «Высокие горы ждут Новой Софии»… Что из себя представляют Эти горы?

12:16 — Каких размеров должна достичь Звезда, чтобы мы, человеки, это Поняли, или это Идёт речь о Духовной Структуре Матери Мира, Вочеловечившейся на земле?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

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и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

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