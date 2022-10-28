28.10.2022 Украины больше нет… (Выпуск №256. Часть 1 (2))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/e2c7b2a2-97a0-4b11-9bb6-fb502fbbf7be
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/90fd11b5-c58b-4fd8-a65e-abeeb58cef32
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/28102022-ukrainy-bolshe-net-vypusk-256-chast-1-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/28102022-ukrainy-bolshe-net-vypusk-256-chast-1-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/28102022-ukrainy-bolshe-net-vypusk-256-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/28102022-ukrainy-bolshe-net-vypusk-256-chast-1-2
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Часть 2
00:00 https://www.youtube.com/watch?v=ST6vGPE6hXw&t=8516s Паисий Святогорец С болью и любовью о современном человеке Том1 часть 1
12:05 https://www.youtube.com/watch?v=A29L1Cl5__w Царь Правды и Отец Лжи: с кем ты? Видеоматериалы для соратников и сподвижников Эдуарда Ходоса
15:04 https://www.youtube.com/watch?v=pMpcxpZJZMw КОМУ НУЖЕН ОБМЕН АЗОВЦЕВ НА МЕДВЕДЧУКА ? Денис Гариев
35:43 https://www.youtube.com/watch?v=x_22n1Hcadc Вывод Ху Дзиньтао, знаки Путина западу, проблемы Стралинка и прогнозы по Украине
41:58 https://www.youtube.com/watch?v=Yfzof4m8Dfw Погибнет ли русское Православие
49:54 https://www.youtube.com/watch?v=RZrqQaA6hrA НАЗ / первый снаряд / 5. На заметку русским. Что такое война и голод
1:09:44 https://www.youtube.com/watch?v=57nBqA7XnZY ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ... Еда, вода и дрова - это то, чем вам нужно запастись в ближайшее время!
1:15:53 https://www.youtube.com/watch?v=ST6vGPE6hXw&t=8518s Паисий Святогорец С болью и любовью о современном человеке Том1 часть 1