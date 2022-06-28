충격! 적그리스도(Antichrist)의 강력한 예표가 나타났다. 성경의 요한계시록 시대-일루미나티와 뉴월드오더의 광고번역소개 [CRAMV(T.S.)-1]

[2022.6.28 재게시]

Charlie Conspiracy게시일: 2016. 8. 20.





[*2015.10.6 첫 업로드, 3번째 채널 재업]

[Making Note 및 영상해설포스팅] http://travelfacebook.tistory.com/3559

[영상자막번역자 모집] http://travelfacebook.tistory.com/3558

적그리스도의 강력한 현실화, 영상을 보시고 위험한 느낌을 받으신 분은, 국내에도 최대한 많이 전달해주시기 바랍니다~!!

[베리칩의 실체관련글 및 실제 여론투표조사결과 참고]

http://travelfacebook.tistory.com/3508

http://travelfacebook.tistory.com/3530









안녕하세요 찰리의 세상만사 블로그의 찰리입니다.

음모론을 연구하다가 실제로 요한계시록 시대돌입의 강력한 징후가 보여서 메시지를 남깁니다,





아마 기독교 분들이 보시기엔 온갖 신성모독적인!스스로 자신이 신이며 666이며

예수 그리스도이며, 일루미나티가 자신의 종이며, 현교황의 후에 올 새로운 왕이며,

삼위일체의 세가지 표식을 보여주며, 요한계시록에 언급된 이마와 오른손에 모두 신의 표식을

받으라며, 2017년 9월 23일에 세상에 그 존재의 모습을 드러낼 것이다라는 메시지를 보내며,

그의 사역자들로 구성된 유튜브 채널 활동이 2014년도 부터 있었습니다.





근데 이런 활동!! 베일에 쌓였던 전시안적 존재, 가장 강력하게 적그리스도를 예표하는

활동이 보이고, 활발히 진행되고 있다는 것이..





국내에선 방송으로 나온적조차 없으며, 크리스천인 분들또한, 아무도 모르고 있기에,

국내에도 이를 알리고 경고하는게 좋을것같아, 시험삼아 알리는 제작을 해보게 되었습니다.

단순한 장난인가 보기에는, 영상들이 프로제작이고..헐리웃 유명스타들및 경찰고위 간부들이

광고에 나오기도 합니다.





실제로 적그리스도의 강력한 예표인지,

뉴월드오더의 성서를 뒤섞은 프로파간다전략인지는 모르겠습니다.

하지만 상당히 중요한 사안이고, 참고로 저역시 비종교인인데..

일루미나티,빌더버그의 뉴월드오더 어젠다 및 적그리스도의 활동은 모든인류들에게

앞으로 영향을 미칠 일이기때문에, 이 소개영상을 보시고 종교를 떠나서 관심을

가지시고 대비해보시기 바랍니다.





영문에 능통하신 분들의 활동이 필요합니다.

이들의 활동을 경고할 자막제작에 참여하실 뜻이 있는 분들은,

travelfacebook.tistory.com/3558번 게시글을 참조해주시길 바랍니다.





다음에 이어질, 써브리미널한 아름다운 음악과 영상속에 나온 실제 번역영상이 절대로 좋은

내용이 아니고 사람의 마음을 빠지게 할수 있는 마인드콘트롤적인 영상임을 주의깊게

자각하시고, 유의하시면서 이들의 활동을 다룬 실제소개 영상을 보시기 바랍니다.





그럼 지금부터 적그리스도의 메시지를 담은 채널 LieKillers, ChristianAuthority의

유튜브의 두 채널의 소개 영상을 보도록 하겠습니다.





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