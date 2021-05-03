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03.05.2021. Радость всему миру или будущие указы Антихриста (Выпуск № 200 часть II (2)).
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7367 views • May 01, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 МУСАРА ПРИЕХАЛИ ДОМОЙ ШТРАФОВАТЬ ЗА МАСКУ! • МУЖИК ДАЛ ОТПОР СТЕРВЯТНИКАМ. https://www.youtube.com/watch?v=0BvicKRMdwM.
07:19 "Маску одень!" Креативное решение. Респект и уважуха за смелость. https://www.youtube.com/watch?v=uLXed8vFTDU&;t=36s.
08:15 ТАКИХ Людей боится Система! ПО-Этому и Вакцинирует Всех! МАРИУПОЛЬ. https://www.facebook.com/groups/odnews/permalink/761185067932729/.
16:32 Простите меня за всё, я умираю - иеродиакон Киприан (Павел Косолапов). https://www.youtube.com/watch?v=6yVRa8JNYuM.
20:30 Последняя проповедь Иеродиакона Киприана. Уход в монастырь. https://www.youtube.com/watch?v=-RKo9aqi7tY.
26:01 Случилось чудо! Полное исцеление в Лазареву субботу! https://www.youtube.com/watch?v=ofQRsEoD9QM.
31:07 Клиническая смерть. Священник вернулся с того света. Свидетельства,которые он вынес из этого опыта. https://www.youtube.com/watch?v=1n_VlTE15Hk.
54:40 Письмо слушателя. О посте.
58:01 Письмо слушателя. О жизни уехавших из города.
59:15 Это творит шелуха! Даже щепотки хватит. Никогда не выбрасывайте шелуху чеснока. Мало кто знает. https://www.youtube.com/watch?v=jPLNeCiFp9Q.
01:03:42 Живи... В палате больницы ждут своей очереди на аборт восемь женщин. https://www.youtube.com/watch?v=taiRsmvyrzg.
01:10:23 Письмо слушателя. ТАКИХ НУЖНО ЛЮБИТЬ?
Сегодня мы увидим, как надо себя вести в условиях тотального контроля по поводу коронавирусной инфекции. Также узнаем, что покаяние Иеродиакона Киприана закончилось исцелением в Лазареву субботу. Послушаем рассказ священника. Который вернулся с того света, пережил клиническую смерть. Также узнаем, что люди, уехавшие в сельскую местность довольны своей жизнью. Напомним, что необходимо не только молиться, а также практически воплощать в жизнь праведные стремления.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 МУСАРА ПРИЕХАЛИ ДОМОЙ ШТРАФОВАТЬ ЗА МАСКУ! • МУЖИК ДАЛ ОТПОР СТЕРВЯТНИКАМ. https://www.youtube.com/watch?v=0BvicKRMdwM.
07:19 "Маску одень!" Креативное решение. Респект и уважуха за смелость. https://www.youtube.com/watch?v=uLXed8vFTDU&;t=36s.
08:15 ТАКИХ Людей боится Система! ПО-Этому и Вакцинирует Всех! МАРИУПОЛЬ. https://www.facebook.com/groups/odnews/permalink/761185067932729/.
16:32 Простите меня за всё, я умираю - иеродиакон Киприан (Павел Косолапов). https://www.youtube.com/watch?v=6yVRa8JNYuM.
20:30 Последняя проповедь Иеродиакона Киприана. Уход в монастырь. https://www.youtube.com/watch?v=-RKo9aqi7tY.
26:01 Случилось чудо! Полное исцеление в Лазареву субботу! https://www.youtube.com/watch?v=ofQRsEoD9QM.
31:07 Клиническая смерть. Священник вернулся с того света. Свидетельства,которые он вынес из этого опыта. https://www.youtube.com/watch?v=1n_VlTE15Hk.
54:40 Письмо слушателя. О посте.
58:01 Письмо слушателя. О жизни уехавших из города.
59:15 Это творит шелуха! Даже щепотки хватит. Никогда не выбрасывайте шелуху чеснока. Мало кто знает. https://www.youtube.com/watch?v=jPLNeCiFp9Q.
01:03:42 Живи... В палате больницы ждут своей очереди на аборт восемь женщин. https://www.youtube.com/watch?v=taiRsmvyrzg.
01:10:23 Письмо слушателя. ТАКИХ НУЖНО ЛЮБИТЬ?
Сегодня мы увидим, как надо себя вести в условиях тотального контроля по поводу коронавирусной инфекции. Также узнаем, что покаяние Иеродиакона Киприана закончилось исцелением в Лазареву субботу. Послушаем рассказ священника. Который вернулся с того света, пережил клиническую смерть. Также узнаем, что люди, уехавшие в сельскую местность довольны своей жизнью. Напомним, что необходимо не только молиться, а также практически воплощать в жизнь праведные стремления.
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