LETS GO BACK IN TIME - RUSSIA RUSSIA RUSSIA - THE END FOR JOHNSTON! MAY AND OTHERS! - COMMSERVERTIVE RUSSIA LIES

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EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs
BORIS IS A LIAR! LATEST - UKRANIAN SPYS/AGENTS WORKING WITH THE BBC - STIRLING UNIVERSITY PSYOPS - DNA STEAL - BIO WEAPONS - BIG PHARMA - UKRAINE - WELCOME TRUST - BILL GATES - WHO - WEF RUSSIA PROVIDES
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e
FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/
UNIVERSAL BASIC INCOME - NWO FIGHTBACK! - https://www.bitchute.com/video/dRAgN4ifTiAS/
Dutch politician says who should be closed down! - https://www.brighteon.com/c0cdeec2-25a0-4150-8ce2-060d85552a64 MONKEYPOX
LAB MADE AND GOF UKRAINIAN TWEEKED! - GERMAN BI-OPS https://www.bitchute.com/video/Ket1JUPDbrIw/
COMMON SENSE FROM SOPHIE COCORAN IN THE UK - https://www.brighteon.com/f847b4a8-b628-49fe-a0cf-9719ee29a03f
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e