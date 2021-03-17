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TRACK & TRACE - ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ... ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΟ ΑΦΙΕΡΩΣΗ...
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22 views • March 17, 2021
Το μέρος του βίντεο όπου παρουσιάζεται η ταινία μικρού μήκους "Track and Trace" είναι δημιουργία του Βρετανού Καλλιτέχνη Zachary Denman και δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στο Υ.Τ.
https://www.youtube.com/watch?v=OGGczyk9BL8
Ο μουσικός επίλογος είναι το γνωστό κομμάτι του Αξέχαστου Καλλιτέχνη Φιλόσοφου και πάντα Επίκαιρου Τζίμη Πανούση...
Προσθήκη Ελληνικών υποτίτλων και συνδιασμός εικόνων - ηχητικών και βίντεο
- Morpheus Platon
17-03-2021
https://www.youtube.com/watch?v=OGGczyk9BL8
Ο μουσικός επίλογος είναι το γνωστό κομμάτι του Αξέχαστου Καλλιτέχνη Φιλόσοφου και πάντα Επίκαιρου Τζίμη Πανούση...
Προσθήκη Ελληνικών υποτίτλων και συνδιασμός εικόνων - ηχητικών και βίντεο
- Morpheus Platon
17-03-2021
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