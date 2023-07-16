BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

El fraude del colesterol y las estatinas - Subtitulada en español
uraniano
uraniano
30 followers
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
241 views • July 16, 2023

El vínculo entre las enfermedades coronarias y el colesterol en la sangre es un absoluto dogma médico. Muchos estudios han demostrado que no hay relación entre las enfermedades coronarias y el nivel de colesterol, pero estos han sido silenciados. La razón es que gracias a esta falsa asociación, millones de personas son inducidas de por vida a consumir estatina, un fármaco que fuerza a reducir el colesterol, que a pesar de tener profundos efectos adversos, es uno de los medicamentos más recetados en el mundo. Y además se ha desarrollado una industria alimentaria de "bajos en grasa" de miles de millones de dólares.

Otro ejemplo de la medicina guiada por una "ciencia secuestrada" por los intereses de lucro.


Keywords
saludfarmafiacolesterolestatina
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Magnesium Linked to Lower Atrial Fibrillation Risk, Study Finds

Magnesium Linked to Lower Atrial Fibrillation Risk, Study Finds

Coco Somers
More Balance, Vitality and Reasons to Be Thankful: Shop Health Ranger Store&#8217;s Black Friday Part 3 Sale

More Balance, Vitality and Reasons to Be Thankful: Shop Health Ranger Store’s Black Friday Part 3 Sale

HRS Editors
Study Finds Stress May Worsen Arthritis via Brown Fat, IL-6 Pathway

Study Finds Stress May Worsen Arthritis via Brown Fat, IL-6 Pathway

Sterling Ashworth
Study: Brain Reserve May Buffer Against Cognitive Decline

Study: Brain Reserve May Buffer Against Cognitive Decline

Morgan S. Verity
Could Drinking Water Affect Babies&#8217; Brain Development? Study Links Prenatal Fluoride Exposure to Lower Test Scores

Could Drinking Water Affect Babies’ Brain Development? Study Links Prenatal Fluoride Exposure to Lower Test Scores

Zoey Sky
Review Finds Food Quality May Be Key to Longer Life, Offering Alternative to Calorie Restriction

Review Finds Food Quality May Be Key to Longer Life, Offering Alternative to Calorie Restriction

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy