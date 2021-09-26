Υπάρχει ο ιός της ιλαράς; - Δρ. Στέφαν Λάνκα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Ο Στέφαν Λάνκα είναι βιολόγος και ιολόγος. Είναι ο πρώτος επιστήμονας που στην διπλωματική του εργασία απομόνωσε έναν ιό από μια θαλάσσια άλγη. Η αρμοδιότητα που απέκτησε στην ιολογία, σε συνδυασμό με τις έρευνές του πάνω στην θεωρία των ιών, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι όποιες μελέτες πάνω στην ύπαρξη και παθογένεια των ιών, δεν πληρούν τα επιστημονικά κριτήρια της παραδοσιακής και σύγχρονης βιολογίας-ιολογίας και επομένως η ύπαρξή τους δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Άρα, παραμένει μια υπόθεση σε θεωρητικό επίπεδο. Το 2011, ο Δρ. Στέφαν Λάνκα δήλωσε ότι προσφέρει 100.000 ευρώ, σε όποιον του προσκομίσει μία επιστημονική απόδειξη ύπαρξης του ιού της ιλαράς και καθορισμού της διαμέτρου του (παρόμοια βραβεία προσφέρθηκαν και από τρίτους, για άλλους ιούς). Ένας Ιατρός ονόματι Ντάβιντ Μπάρντενς, του έστειλε έξι δημοσιεύσεις, οι οποίες, κατά την γνώμη του, πληρούσαν τις προϋποθέσεις του βραβείου. Ο Λάνκα, έπειτα από μακρά μελέτη αυτών των δημοσιεύσεων, απεφάνθη ότι δεν παρέχουν τα ζητούμενα και συνεπώς αρνήθηκε να πληρώσει το χρηματικό βραβείο. Το 2014 ο Μπάρντενς προσέφυγε στην δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει το βραβείο μέσω της νομικής οδού.

Ο Λάνκα έχασε στο πρωτοδικείο για λόγους που εξηγεί σε άλλο βίντεο. Κέρδισε όμως με τελεσίδικη απόφαση το 2016. Εδώ το βίντεο:

www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών αυτή τη σειρά των βίντεο, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.

Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.



Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.



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