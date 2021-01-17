Тайна Явления Матери Мира. Часть 1 https://youtu.be/gvB5sL0Jq6k

Человечеству было дано Свыше предостаточно Знамений и Откровений о приближающемся Явлении Мировой Женственности. Все Откровения о Грядущем Пришествии, которые были переданы через людей, давались на их уровне и проходили трансформу сквозь их уровень сознания и религиозные воззрения. Этим объясняется различие Образов, которые были описаны провидцами, пророками и теми, кого Матерь Света Избрала, дабы через них Донести человечеству Весть о Своём Явлении. В начале последнего десятилетия прошлого века мы стали свидетелями Величайшего События в истории человечества — Явления Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!

САЙТЫ:

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/11/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-1/



ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.