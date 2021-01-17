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Тайна Явления Матери Мира. Часть 1 https://youtu.be/gvB5sL0Jq6k
Человечеству было дано Свыше предостаточно Знамений и Откровений о приближающемся Явлении Мировой Женственности. Все Откровения о Грядущем Пришествии, которые были переданы через людей, давались на их уровне и проходили трансформу сквозь их уровень сознания и религиозные воззрения. Этим объясняется различие Образов, которые были описаны провидцами, пророками и теми, кого Матерь Света Избрала, дабы через них Донести человечеству Весть о Своём Явлении. В начале последнего десятилетия прошлого века мы стали свидетелями Величайшего События в истории человечества — Явления Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/11/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-1/
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