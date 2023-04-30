Es gibt keine politische Lösung! (FTAOL - From Truth And Other Lies)

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Vielen ist bis heute immer noch nicht klar, dass wir per "richtiger" Partei nicht aus unserer Lage rauskommen.Auch wenn manche Reden erfreulich sind, so bleiben sie stets im vorher abgesteckten Rahmen.
An die Kernprobleme bzw. die Verursacher traut sich niemand ran.
Und solange alle Parteien so bleiben, so wie auch ihre Auftraggeber (unerkannt) bleiben, werden wir weiter in den Abgrund fallen.
AfD, Trump, Putin - alle spielen für denselben Club.
Wir müssen uns selbst als Volk helfen und die Fremdverwaltung abschaffen.
Es grüßt,
FTAOL-Mirror
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