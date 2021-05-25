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55) Utilidade dos inexistentes efeitos da radiação não-ionizante (para leigos)
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9 views • May 25, 2021
Cérebro, o campo de batalha do século XXI:
Denunciantes de actividade ilícita na área do assédio electrónico, monitoramento neurológico remoto, armas neurológicas, armas de energia dirigida, controle da Mente, implantes tecnológicos. Uso de experimentação não-consensual sobre seres humanos para teste e desenvolvimento desta tecnologia.
Fonte / source:
Whistleblowers on Remote Neural Monitoring, Neuro Weapons, Directed Energy Weapons, Mind Control: https://www.youtube.com/watch?v=vxQrdGVy_kw || Original video: https://www.youtube.com/watch?v=tAPI6mv2O-U
Outros documentos recomendados:
Relatos de assédio electrónico (Leuren Moret): https://www.youtube.com/watch?v=w3MZ39pM5ok
Danos ao cérebro: https://www.youtube.com/watch?v=I8szS3OBvuQ
Indivíduos-alvo: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notificacao-crimes-contra-humanidade.pdf ||-|| EN: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notification-of-crimes-against-humanity-in-europe.pdf
Operação Ruanda: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/op-nevoeiro-carmezim.pdf
5G, Cartilha para governos corruptos: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/claire_edwards_5g_uma_cartilha_para_governos_corruptos.pdf
5G - Tempo de Debate: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/tempo_para_debate_sobre_5g_claire_edwards.pdf
5G (a arma): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/artigo-suico_tesla-energia-5g-sistema-negacao-activa.pdf
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
Denunciantes de actividade ilícita na área do assédio electrónico, monitoramento neurológico remoto, armas neurológicas, armas de energia dirigida, controle da Mente, implantes tecnológicos. Uso de experimentação não-consensual sobre seres humanos para teste e desenvolvimento desta tecnologia.
Fonte / source:
Whistleblowers on Remote Neural Monitoring, Neuro Weapons, Directed Energy Weapons, Mind Control: https://www.youtube.com/watch?v=vxQrdGVy_kw || Original video: https://www.youtube.com/watch?v=tAPI6mv2O-U
Outros documentos recomendados:
Relatos de assédio electrónico (Leuren Moret): https://www.youtube.com/watch?v=w3MZ39pM5ok
Danos ao cérebro: https://www.youtube.com/watch?v=I8szS3OBvuQ
Indivíduos-alvo: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notificacao-crimes-contra-humanidade.pdf ||-|| EN: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/notification-of-crimes-against-humanity-in-europe.pdf
Operação Ruanda: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/op-nevoeiro-carmezim.pdf
5G, Cartilha para governos corruptos: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/claire_edwards_5g_uma_cartilha_para_governos_corruptos.pdf
5G - Tempo de Debate: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/tempo_para_debate_sobre_5g_claire_edwards.pdf
5G (a arma): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/artigo-suico_tesla-energia-5g-sistema-negacao-activa.pdf
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
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