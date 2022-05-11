© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
جنگ جهانی سوم، انقلاب ایرانی و کانال تقلبی مهرآیین برای خنثی کردن کانال مهرایران
Follow
4
Share
Report
57 views • May 11, 2022
در جهان ما چه می گذرد؟ آیا این همه بیماری و #جنگ و دیکتاتوری تصادفی است؟ #جنگ_جهانی_سوم آیا آغاز شده است؟ دلایل این جنگ چیست؟ اهداف آن چه می تواند باشد؟ #جنگ_هیبریدی یعنی چه؟ چرا #جنگ_بیوتکنولوژیک ، #جنگ_ژنتیک ، #جنگ_نانوتکنولوژیک ، #جنگ_کلاسیک ، #جنگ_اتمی ، #جنگ_اطلاعاتی ، #جنگ_تبلیغاتی ، #جنگ_اقتصادی ، #جنگ_آب ، #جنگ_منابع_طبیعی ، #جنگ_مذهبی ، #جنگ_نژادی، #جنگ_غذایی ، #جنگ_سایبری بخشهایی از این جنگ است؟ جایگاه #ایران در این جنگ کدام است؟ چرا جنگ با #ناتو_ابراهیمی جدی است؟ چرا احتمال جنگ با #طالبان در #افغانستان وجود دارد؟ چرا مردمان #هندوایرانی_و_اروپایی #قتل_عام میشوند؟ چرا مردمان #ابراهیمی ( #اسرائیل و #اعراب) تکثیر میشوند؟ راه رهایی ایران با #انقلاب_ایرانی یعنی چه؟ #دکتر_بابکان و جنبش #به_ایران_بیندیشیم چه می گویند؟ دو برادر ابراهیمی #جمهوری_اسلامی و #اسرائیل چگونه کانال #مهرایران را با کانال تقلبی #مهرآیین شبیه سازی کرده اند؟ گفتگوی زنده امروز با دکتر بابکان و دکتر هازلی با اجرای جناب شهبد امیری در #کانال_مهرایران را ببینید و لینک آنرا به اشتراک بگذارید و در شبکه های اجتماعی ما در زیر سابسکرایب کنید.
http://mehriran.tv
https://kaaa.info
https://youtube.com/c/MehriranTV
https://www.brighteon.com/channels/Me...
https://www.instagram.com/mehriran.tv
https://t.me/RezaHazeli
[email protected]
[email protected]
Tel: +49 1788549216
http://mehriran.tv
https://kaaa.info
https://youtube.com/c/MehriranTV
https://www.brighteon.com/channels/Me...
https://www.instagram.com/mehriran.tv
https://t.me/RezaHazeli
[email protected]
[email protected]
Tel: +49 1788549216
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.