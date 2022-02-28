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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΙΡΙΑΛ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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1095 views • February 28, 2022
Μιας και ο καιρός πέρασε αρκετά στον κόσμο με την προσπάθεια επιβολής αυτής της υγειονομικής δικτατορίας με αποτέλεσμα απ’ό,τι φαίνεται να κουράσει ενώ η όμικρον τους αποδείχτηκε τζούφια, έπρεπε άμεσα να περάσουν σε αλλαγή ταχύτητας χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι έχουμε βγει από τις ράγες της νέας αντανθρωπιστικής πραγματικότητας. Το ένα και μοναδικό αφεντικό είχε στα χέρια του τη δυνατότητα να χτίσει ένα προ-παιχνίδι τον προηγούμενο καιρό και να προετοιμάσει την κατάσταση που θα ήθελε σε κάποιο μελλοντικό χρόνο δηλαδή τον τωρινό να εξαπολύσει. Έτσι λοιπόν οι πρωταγωνιστές των νέων επεισοδίων του χρηματοδοτημένου με ψευτοχρήμα μάτριξ ήταν ήδη στις θέσεις τους. Από τη μια ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας και (πρωην) κωμικός Ζελενσκι απο την άλλη ο (πρώην) πράκτορας Πούτιν που μεταξύ άλλων συνδέεται με μακρα περιοδο φιλίας και εκτίμησης με τον γνωστό και μη εξαιρετέο Χένρι Κίσσινγκερ υπο το βλέμμα των παντού παρεμβαινόντων δυτικών που έχουν αναλάβει να παίξουν τον ρόλο των ολιγωρώντων να σταματήσουν τον Ρώσο σε μια διαμαχη που εκτος από τα μέσα εξαπάτησης εν παραλλήλω καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ του Χολιγουντιανού Σιν Πεν.

Και όσο προσπαθούν να μας αποσπάσουν στο ποιός είναι ο καλός και ποιός ο κακός η μεγάλη ατζέντα διατείνεται με ταχύτητα οπότε αν εμείς ξεζουμάρουμε θα δούμε πως όλα όσα περιμέναμε τον προηγούμενο καιρό τώρα έχουν μεγενθυθεί. Πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στις προμήθειες προϊόντων και άρα αυξήσεις τιμών, πληθωρισμός και οικονομικές δυσκολίες όλα συνδυασμένα με τις ελλείψεις και αυξήσεις τιμών στην ενέργεια μας πηγαίνουν κοντύτερα σε μια επισιτιστική κρίση και ενδεχόμενο κραχ της οικονομίας. Όλα αυτά ξέρουμε καλά ποιόν εξυπηρετούν διότι ο κόσμος αυτός που ονειρεύονται δεν μπορεί παρα να προέλθει μέσα από χάος σε κάθε επίπεδο για να μπορέσει μετά να επιβληθεί η δυστοπική τάξη τους και να πιστέψουμε πως μας ανακουφίζει κιόλας.

Στην Ελλάδα βέβαια παίζουμε ακόμα την προηγούμενη κασέτα με την μπαγιατισμένη ρητορική της κοινωνικής απειλής από όσους δεν έχουν ξεκινησει τη γονιδιακή τους θεραπεία μην λαμβάνοντας υπ´όψιν ακόμα τόσο τις συνεχείς αποκαλύψεις για παρενέργειες όσο και τις αποδείξεις ότι αυτά τα σκευάσματα αλλοιωνουν το DNA αλλά περιμένοντας την παγκόσμια συμφωνία κάτω από την αιγίδα του ΠΟΥ όπου όλες οι χώρες θα πρέπει να υπακούουν συγκεκριμένους κανονισμούς και διεθνείς νόμους πλέον για να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίζουν τις πανδημίες. Κι αν αυτοί με κάθε τρόπο παράγουν κρίσεις από τις οποίες μας ξεφουρνίζουν τους σωτήρες που πρέπει να μας αντιπερισπάσουν από τη μεγάλη εικόνα και να γίνει πάλι το δικό τους, αφήνοντας μας ακόμα πιο αδύναμους και συνεπώς και πιο εξαρτώμενους από το σύστημα, εμείς δεν ξεχνάμε πως σωτήρας είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός και ο δρόμος Του μέσα από την ελευθερία μας κάνει ισχυρότερους.


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vaccinesanalysisconspiracynew world ordercoronavirusglobalisation
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