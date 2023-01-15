15/1/2023 G-BDNX GROUND LEVEL MY HOME TWICE UNSAFE FLY REPORTS CAA 27777, 27778

FREEMASON: CHRISTOPHER GEOFFREY MILLS, THUMBNAIL
THE AIRCRAFT MOBBING/HARASSMENT STARTED WHEN I COMPLAINED FORMERLY TO NORTHUMBRIA POLICE (ETAL LANE) IN PERSON 18 YEARS AGO COINCINDENTALLY ON THAT DAY, WHEN I VOICED CONCERN ABOUT DEMOCIDE THE CHEMTRAIL PHENOMENON.
15/1/23 NPAS OVERHEAD UNSAFE FLY REPORTED, MISCONDUCT REF NORTHUMBRIA POLICE: 71C 948 DO8 AFE 178
Dear Northumbria Police,
Please include at least the following information: - for the identification number
to uniquely identify the deployment or incident etc - - Time why
the drone was deployed on the Why the drone was deployed
(e.g., Report of suspicious activity, missing person, traffic accident etc)
Borough the drone was deployed to
The result (e.g., person located, evidence gathered etc)
Yours
Damian
http://www.torturedinamerica.org/
/> AIRCRAFT - Wherever a targeted individual goes they are always
being tracked by aircraft . The most prevalent (and easy to see), in my
case at least, is a small white propeller aircraft and less frequently a
dark helicopter.
A SAMPLE OF LOW FLY BREACHING (PASSING DIRECTLY OVERHEAD GROUND LEVEL) GANG STALKERS REPORTED TO THE CAA. MANY SHOWN HAVE BUZZED ME 1000's OF TIMES UNSAFE FLYING.
RAF CHIPMUNKS FROM BOCKENFIELD: WG458, A6 ECZ, WB697, ZM311, N111SC, ZZ176, ZM403, ZM408, G-ZEBY, G-GDFN, G-RIZZ, G-OATL, N2445V, G-OBMS, G-BRAK, G-WEND, G-AYMK,
M-ODKZ, OE GLY, G-RSKR, N517FD, G-MCGR, G-BDAG, G-BMBB, G-EINI, N228US, G-CEGK, G-CEKD, G-BJZN, G-JMAW, G-SYDH, G-IFIT, G-GMAH, G-SICB, G-DRTL,G-TUCK, G-JEFA, G-CGNG, G-ZEBY, G-AWUJ, G-KEVI, N111SC, ZM311, HB WZP, ZM311, G-MOOD, D-FIBE,G-LFSJ, G-MACI, G-TEDI, PH LAW, G-ONTV, G-OMHC,G-CCPV, G-ETJA, G-BEZV, N3544M, N999F, G-BYXL, G-PDGX, G-BHJO, G-CHRM, G-BKEV, G-SENS,420V, G-EMHE, G-BDAG, G-AWGZ, G-BUHR, G-JTPC, G-MYJD, G-JTPC, G-BSPE, G-AZBE, G-CHVS, G-BDKH, G-RVIC, G-GNMM, US NAVY 610 HSC 11, G-GFCA, G-EDYO, G-PCOP, G-GAMA, D-GFAS, G-BYXD, A6 ENV, G-BOXC, G-GDFB, G- JZHA, G-TSGJ, G-POPA, G-JLIN, G-BNOM, G-JECR, G-BOXC, G-VIPA, D-HOAE, G-PDGT, G-YEOM, G-ATRM, G-BOFR, EI RJW, G-BEZV, G-EMED, G-NHAC, G-NTWK, G-LXUS, G-BNOM, G-CDGV, G-DRTC, G-AZNO, G-CBAR, G-BBNZ, G-BOPA, ZM333, ZM405,G-MRTP, G-CDDF, G-NGCC, G-NLEE, G-OGGY, G-BGGM, G-CHER, G-TCDF, G-AXTA, G-MACR, G-CFDO, G-BDAG, G-AWGZ, G-BUHR, G-JTPC, G-IANZ, G-MYJG, G-BSPE, G-AZBE, G-CHVS, G-BDKH, G-RVIC, G-BDAG, G-AWGZ, F-HBXB, G-EZNM, G-POLB, G-CFLD, G-G-G-CCV, G-MRSS, OO MMM, G-EZFZ, G-CIOO, G-EZGA, G-FRRN, G-ODEE, G-ZDEA, G-CJJA, G-CIPL, G-BMFD, EI EMJ, N25OMD, G-VOAR, G-GHKX, G-KNCG, G-FDZZ, G-BSJX, D-EIVQ, EI RJH, G-JZHF, G-BPRI, G-KOVU, G-AVRK, G-BFTC, N150ZZ, N986JT, G-ECOP, G-JZHG, OE LOJ, G-ECOK, G-GBAS, G-JAVO, G-PVSS, G-G-G-GDFD, G-BXSG, G-CBOP, G-G-G-G-GDFZ,G-TCDL, G-BSHP, G-CCNP, G-MOSJ, G-DXTR,G-RJXJ, EI RJR, PH BXG, G-HUBB, G-OCCH, G-BMKT, G-OPFR, EI RJX, G-MRSS, G-BIVF, EI EMJ, G-MIND, G-BUUL, G-RVRT, G-DWCE, G-VFAS, G-CPOP, G-BBSA, G-BOJZ,G-ONUN, G-BNOH, G-BXCY, G-XXIV, WZ447, G-ZXCL, G-TZED, G-ECGC, G-TUCK, G-CETU, G-BHHE, G-DAAZ, N25OMO, G-BXLY, G-BBNJ, G-ZIPA, G-ASMJ, G-JZHX, G-EUUC, G-EIEB, G-PRPH,EI RJT, G-ATMC, G-EMEH, G-HLSA, G-BYFR, G-HALS, G-CKCL, G-CHAG, G-EYDO, G-BCTK, G-ZDEA, G-JRER, G-CFGJ, G-BGTF, G-ZDEA, G-BTMR, G-CGOS, DE LOJ, EI RJY, G-EJRS, G-IFIT, G-PTTD, G-RICO, G-BHXK, G-BDUY, G-BRDO, G-AYAW, G-OBMS, D-ERMK, A6 ECY, G-FDZY, G-FDZY, G-BKWY, G-BNOF, XZ591, N30593, OY MLS, G-BTRF, G-BXTB, G-ATRX, G-OJLD, G-BSFX, G-CGNG,M-SHRM, G-OBMS, G-PION, G-PICX, G-OELD, G-PCMC, D-ERMK, A6 ECY, G-FDZY, G-BKWY, XZ591, N30593, OY MLS, G-BTRF, G-BXTB, G-ATRX, G-OJLD, G-BSFX, G-CGNG, G-OBMS, G-PION, G-PICX, G-OELD, G-BSFX,G-CGNG, 2 BOYS, D-ERMK, G-FDZY, G-CCWM, G-TAWL, G-MCGS, G-GOWF, G-EELS, G-EWZZ, G-AVGA, G-PTTA, G-BAXY, G-IASB, G-IASA, G-AZBE, G-WBVS, G-TCDL, G-RATV, G-PTTC, G-ARAW, D-ABQM, G-CEXO, G-LUKA, G-JECX, G-RWEW, G-STAN, G-DMPP, G-BIXH, G-HOPE, G-BOFZ, G-SUZN, G-AYGP, G-PTTB, G-WAVA, G-EJRS, G-NELS, G-LANG, G-BRJV, G-BDFZ, G-BUIF, G-LWLW, G-RVNG, G-BMUZ, G-NALA, G-BRLO, G-EZFS, G-OFFO, G-BJVT, G-EGRV, G-NEAU, G-CPAS, G-TVHB, G-POLX, G-POLB, G-AYEF, G-EWZZ, G-AWOT, G-POLA, G-ECGC, G-BTAW, NH2JA, G-NHAC, G-CDMV, D-ACNM, G-EVEZ, G-BTFP, F-GBVN, G-PECK, G-FBRN, G-KRES, G-BKWY, N58JA, G-ADMT, G-MFLM, N177SA, G-AZFA, G-ILFF, PH ILM, N177SA, ZZ176, G-BWLL, G-ZINC, LN 318, G-BSYG, G-BKAZ,.............. AND MANY MORE NOT ONE REPLY FROM THE CAA.
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