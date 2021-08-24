Evidencias de la Plandemia y el Conflicto Inminente

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26 Secándose los hombres á causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán á la redondez de la tierra: porque las virtudes de los cielos serán conmovidas.



Mateo 24:15-22 Reina-Valera Antigua

15 Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fué dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda),

16 Entonces los que están en Judea, huyan á los montes;

17 Y el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su casa;

18 Y el que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus vestidos.

19 Mas ­ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días!

20 Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en sábado;

21 Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el principio del mundo hasta ahora, ni será.



22 Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.





**** Enlace a El Conflicto de los Siglos (1954):

(GC).pdf Lucas 21:26 Reina-Valera Antigua26 Secándose los hombres á causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán á la redondez de la tierra: porque las virtudes de los cielos serán conmovidas.Mateo 24:15-22 Reina-Valera Antigua15 Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fué dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda),16 Entonces los que están en Judea, huyan á los montes;17 Y el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su casa;18 Y el que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus vestidos.19 Mas ­ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días!20 Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en sábado;21 Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el principio del mundo hasta ahora, ni será.22 Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.**** Enlace a El Conflicto de los Siglos (1954): https://www.loud-cry.com/pdf.js/web/viewer.html?file=/uploads/pdf/es_CS54 (GC).pdf Keywords nwovacunasprofeciaapocalipsisnomley dominicalgenocidio

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