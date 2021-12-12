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[VO) Masks of Madness: Science of Healing (Masques de la folie)
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1 view • December 12, 2021
« Animé par l'actrice Margot Kidder, qui a souffert de troubles bipolaires (maniaco-dépression), le documentaire relate les expériences de patients et de médecins qui sont allés au-delà de la psychiatrie conventionnelle pour trouver des réponses dans la médecine orthomoléculaire. Margot et d'autres patients parlent de leur maladie mentale, de leurs difficultés à obtenir des réponses et de leur guérison finale grâce à un régime alimentaire, des vitamines et un minimum d'intervention pharmacologique. Des médecins, dont Abram Hoffer, Hugh Riordan et Hyla Cass, décrivent leurs méthodes thérapeutiques et leur satisfaction professionnelle de voir des patients guérir de l'"incurable". » © Société internationale de médecine orthomoléculaire
Source vidéo :
https://vimeo.com/272606300
Source avec possibilité de bénéficier d’un traducteur automatique :
https://www.youtube.com/watch?v=nJfHB4NHUXI
============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
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https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
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