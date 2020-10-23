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Песня "Вставайте, остатки разума!!!"
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30 views • October 23, 2020
Песня "Вставайте, остатки разума!!!"
Вставая та сила скромная,
Что гибнет на Земле.
Идет война огромная,
И сгинет всё во мгле,
Если остатки разума
Ей не дадут отпор.
И без сомнений, сразу же
Взяться за топор
Надо всем вольным людям.
И община тот топор.
Потом мы мразь ОБСУДИМ,
Сейчас же сдержать напор
Всей бесноватой сволочи
Надо сообща.
Нечего ждать помощи,
От страха трепеща.
Помощи не будет,
Коль сами не поймем:
Спасение не в чуде,
А в общине новых времен.
Пусть община благородная
Встанет как стена,
Пред сволочью уродливой,
Которой затеяна война.
(это припев)
Война на уничтожение
Свободы на Земле.
Война на искоренение
Разума. Во Зле
Всё сгинет, если не поймем
Спасенье в единении,
И ОРУЖИЕ лишь в нём,
И нет пути священнее...
Припев
Нас травят пестицидами,
И включено "пять джи",
И много уже убито ими
Под прикрытьем лжи
Фейкового вируса -
Бича для дураков,
Придуманного для выноса
Остатков их мозгов.
Припев
Вставая та сила скромная,
Что гибнет на Земле.
Идет война огромная,
И сгинет всё во мгле,
Если остатки разума
Ей не дадут отпор.
И без сомнений, сразу же
Взяться за топор
Надо всем вольным людям.
И община тот топор.
Потом мы мразь ОБСУДИМ,
Сейчас же сдержать напор
Всей бесноватой сволочи
Надо сообща.
Нечего ждать помощи,
От страха трепеща.
Помощи не будет,
Коль сами не поймем:
Спасение не в чуде,
А в общине новых времен.
Пусть община благородная
Встанет как стена,
Пред сволочью уродливой,
Которой затеяна война.
(это припев)
Война на уничтожение
Свободы на Земле.
Война на искоренение
Разума. Во Зле
Всё сгинет, если не поймем
Спасенье в единении,
И ОРУЖИЕ лишь в нём,
И нет пути священнее...
Припев
Нас травят пестицидами,
И включено "пять джи",
И много уже убито ими
Под прикрытьем лжи
Фейкового вируса -
Бича для дураков,
Придуманного для выноса
Остатков их мозгов.
Припев
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