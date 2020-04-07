© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Βιντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ με ΑΝΘΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ στην ΑΘΗΝΑ 27-4-1941
Follow
3
Sign in to download MP3
Share
Report
403 views • April 07, 2020
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ απο τα ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ των ΓΕΡΜΑΝΩΝ που ΥΠΑΡΧΟΥΝ & στην ΕΡΤ τοτε ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΘΗΝΩΝ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ με ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ τον ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ την 26-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ στα ΨΕΜΜΑΤΑ του ΑΓΓΛΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β των ΕΒΡΑΙΩΝ & του ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ το 1937 με 2 ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ 2 ΥΨΗΛΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ που ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ Ο ΑΔ.ΧΙΤΛΕΡ στο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ TELEFUNKEN ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ στην ΒΑΥΑΡΙΑ & ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ στον ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑ μεσω του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ στην ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ με την ΙΔΥΣΗ της ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ απο τους ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ & ΟΧΙ ΑΠΟ την ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΚΟΝΙ..ΟΧΙ ΣΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ που ΠΑΙΖΟΥΝ στην ΕΡΤ & τα ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ με το "ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ" ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ βρισκονται στα προθυρα των ΑΘΗΝΩΝ & "εισερχονται"ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΠΟΛΙΝ & ΤΑ ΚΑΤΑΚΛΕΙΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ".ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ & ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ των ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΩΝ ΜΜΕ.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.