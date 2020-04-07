Βιντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ με ΑΝΘΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ στην ΑΘΗΝΑ 27-4-1941

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ απο τα ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ των ΓΕΡΜΑΝΩΝ που ΥΠΑΡΧΟΥΝ & στην ΕΡΤ τοτε ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΘΗΝΩΝ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ με ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ τον ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ την 26-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ στα ΨΕΜΜΑΤΑ του ΑΓΓΛΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β των ΕΒΡΑΙΩΝ & του ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ το 1937 με 2 ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ 2 ΥΨΗΛΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ που ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ Ο ΑΔ.ΧΙΤΛΕΡ στο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ TELEFUNKEN ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ στην ΒΑΥΑΡΙΑ & ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ στον ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑ μεσω του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ στην ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ με την ΙΔΥΣΗ της ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ απο τους ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ & ΟΧΙ ΑΠΟ την ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΚΟΝΙ..ΟΧΙ ΣΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ που ΠΑΙΖΟΥΝ στην ΕΡΤ & τα ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ με το "ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ" ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ βρισκονται στα προθυρα των ΑΘΗΝΩΝ & "εισερχονται"ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΠΟΛΙΝ & ΤΑ ΚΑΤΑΚΛΕΙΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ".ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ & ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ των ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΩΝ ΜΜΕ.