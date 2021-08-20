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Reverz transzkripció: 2021-es update a Deutenomika kontextusában
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0 view • August 20, 2021
Judy A. Mikovits, PhD és Petra Davelaar, ND beszélgetése
Dr. Judy A. Mikovits kutató tudós. 35 éves törekvésében, hogy megértse és kezelje a krónikus betegségeket, társszerzőként dolgozott jelentős tanulmányokon, melyek legalább egy évtizedes kutatást vettek igénybe az alábbi négy területen: immunológia, természetes termékek kémiája, epigenetika, és a HIV/AIDS gyógyszerek fejlesztése.
Dr. Mikovits több mint 50 lektorált cikket publikált, a világ legjobb orvosi szakfolyóirataiban, a Discover magazinban, valamint a Wall Street Journalban és a The New York Times-ban is profilt kapott.
Úttörő munkája a Nemzeti Rákkutató Intézetben töltött 20 éves pályafutása során magában foglalja a DNS-metiláció mechanizmus emberi retrovírusfertőzés általi modulálásának felfedezését, valamint a gyulladásos citokinek és a fertőzés és betegség kemokin-aláírásának koncepciójának kidolgozását. Judy egy teljes fejezetet szentelt a deutenomika szerepének ismertetésére vírusos és rákos megbetegedésekben, mint lehetséges megoldás a New York Times bestseller -könyvében, „A korrupció pestisében”
References:
Chandramouly G, Zhao J, McDevitt S, Rusanov T, Hoang T, Borisonnik N, Treddinick T, Lopezcolorado FW, Kent T, Siddique LA, Mallon J, Huhn J, Shoda Z, Kashkina E, Brambati A, Stark JM, Chen XS, Pomerantz RT. Polθ reverse transcribes RNA and promotes RNA-templated DNA repair. Sci Adv. 2021 Jun 11;7(24):eabf1771. doi: 10.1126/sciadv.abf1771. PMID: 34117057; PMCID: PMC8195485.
Boros, LG., et al. To stabilize or not to stabilize RNA - that is still the question. eLetters Re: Chandramouly, G., et al. Polθ reverse transcribes RNA and promotes RNA-templated DNA repair. Sci Adv. 2021 Jun 11; 7(24): eabf1771. https://advances.sciencemag.org/content/7/24/eabf1771/tab-e-letters
C. Castro, E. Smidansky, K. R. Maksimchuk, J. J. Arnold, V. S. Korneeva, M. Götte, W. Konigsberg, C. E. Cameron. Two proton transfers in the transition state for nucleotidyl transfer catalyzed by RNA- and DNA-dependent RNA and DNA polymerases. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. (2007) 104, 4267-72. doi: 10.1073/pnas.0608952104
Dr. Judy A. Mikovits kutató tudós. 35 éves törekvésében, hogy megértse és kezelje a krónikus betegségeket, társszerzőként dolgozott jelentős tanulmányokon, melyek legalább egy évtizedes kutatást vettek igénybe az alábbi négy területen: immunológia, természetes termékek kémiája, epigenetika, és a HIV/AIDS gyógyszerek fejlesztése.
Dr. Mikovits több mint 50 lektorált cikket publikált, a világ legjobb orvosi szakfolyóirataiban, a Discover magazinban, valamint a Wall Street Journalban és a The New York Times-ban is profilt kapott.
Úttörő munkája a Nemzeti Rákkutató Intézetben töltött 20 éves pályafutása során magában foglalja a DNS-metiláció mechanizmus emberi retrovírusfertőzés általi modulálásának felfedezését, valamint a gyulladásos citokinek és a fertőzés és betegség kemokin-aláírásának koncepciójának kidolgozását. Judy egy teljes fejezetet szentelt a deutenomika szerepének ismertetésére vírusos és rákos megbetegedésekben, mint lehetséges megoldás a New York Times bestseller -könyvében, „A korrupció pestisében”
References:
Chandramouly G, Zhao J, McDevitt S, Rusanov T, Hoang T, Borisonnik N, Treddinick T, Lopezcolorado FW, Kent T, Siddique LA, Mallon J, Huhn J, Shoda Z, Kashkina E, Brambati A, Stark JM, Chen XS, Pomerantz RT. Polθ reverse transcribes RNA and promotes RNA-templated DNA repair. Sci Adv. 2021 Jun 11;7(24):eabf1771. doi: 10.1126/sciadv.abf1771. PMID: 34117057; PMCID: PMC8195485.
Boros, LG., et al. To stabilize or not to stabilize RNA - that is still the question. eLetters Re: Chandramouly, G., et al. Polθ reverse transcribes RNA and promotes RNA-templated DNA repair. Sci Adv. 2021 Jun 11; 7(24): eabf1771. https://advances.sciencemag.org/content/7/24/eabf1771/tab-e-letters
C. Castro, E. Smidansky, K. R. Maksimchuk, J. J. Arnold, V. S. Korneeva, M. Götte, W. Konigsberg, C. E. Cameron. Two proton transfers in the transition state for nucleotidyl transfer catalyzed by RNA- and DNA-dependent RNA and DNA polymerases. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. (2007) 104, 4267-72. doi: 10.1073/pnas.0608952104
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