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Reverz transzkripció: 2021-es update a Deutenomika kontextusában
BBDHealth - Bottom - up
BBDHealth - Bottom - up
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0 view • August 20, 2021
Judy A. Mikovits, PhD és Petra Davelaar, ND beszélgetése

Dr. Judy A. Mikovits kutató tudós. 35 éves törekvésében, hogy megértse és kezelje a krónikus betegségeket, társszerzőként dolgozott jelentős tanulmányokon, melyek legalább egy évtizedes kutatást vettek igénybe az alábbi négy területen: immunológia, természetes termékek kémiája, epigenetika, és a HIV/AIDS gyógyszerek fejlesztése.

Dr. Mikovits több mint 50 lektorált cikket publikált, a világ legjobb orvosi szakfolyóirataiban, a Discover magazinban, valamint a Wall Street Journalban és a The New York Times-ban is profilt kapott.

Úttörő munkája a Nemzeti Rákkutató Intézetben töltött 20 éves pályafutása során magában foglalja a DNS-metiláció mechanizmus emberi retrovírusfertőzés általi modulálásának felfedezését, valamint a gyulladásos citokinek és a fertőzés és betegség kemokin-aláírásának koncepciójának kidolgozását. Judy egy teljes fejezetet szentelt a deutenomika szerepének ismertetésére vírusos és rákos megbetegedésekben, mint lehetséges megoldás a New York Times bestseller -könyvében, „A korrupció pestisében”

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Boros, LG., et al. To stabilize or not to stabilize RNA - that is still the question. eLetters Re: Chandramouly, G., et al. Polθ reverse transcribes RNA and promotes RNA-templated DNA repair. Sci Adv. 2021 Jun 11; 7(24): eabf1771. https://advances.sciencemag.org/content/7/24/eabf1771/tab-e-letters

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