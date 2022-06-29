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Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας λέει στον ΠΟΥ «Οι άνθρωποι πεθαίνουν» μετά από εμβολιασμούς για COVID
NIOLAND
NIOLAND
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126 views • June 29, 2022

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας λέει στον ΠΟΥ «Οι άνθρωποι πεθαίνουν» μετά από εμβολιασμούς για COVID - Παρακαλεί τον ΠΟΥ να ΜΗΝ το προτείνει δημόσια για παιδιά.


Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από κινητό τηλέφωνο εμφανίστηκε από μια αυτοσχέδια συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Βραζιλίας Jair Bolsonaro και Tedros Adhanom, διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης «Συνόδου κορυφής της G20 στη Ρώμη» στις 30-31 Οκτωβρίου 2021.


Παρών μαζί με τον Bolsonaro ήταν ο υπουργός Υγείας της Βραζιλίας Marcelo Queiroga και ένας μεταφραστής που μετέφρασε από τα Πορτογαλικά στα Αγγλικά, καθώς ο Πρόεδρος Bolsonaro κάνει τις ερωτήσεις του στον Tedros Adhanom στα πορτογαλικά, ενώ ο Adhanom απαντά στα αγγλικά.


Στο βίντεο, ο Πρόεδρος Bolsonaro παραπονιέται στον Tedros Adhanom ότι τα lockdown έχουν καταστρέψει την οικονομία και ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να τραφούν.


Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Bolsonaro ρώτησε γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι στη χώρα του εξακολουθούν να παθαίνουν COVID-19.


Ο Tedros Adhanom έδωσε την επίσημη απάντηση, η οποία είναι ότι τα εμβόλια δεν έχουν σχεδιαστεί καν για να σταματήσουν τη μετάδοση, αλλά για να αποτρέψουν σοβαρές ασθένειες και θάνατο.


Αυτό το γνωστό γεγονός από μόνο του θα πρέπει να είναι αρκετός λόγος για να σταματήσουν να επιβάλλονται οι ενέσεις, αλλά οι υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο μαζί με τα ελεγχόμενα από τα φαρμακευτικά εταιρικά μέσα συνεχίζουν να λένε ψέματα στο κοινό και να δηλώνουν ότι οι άνθρωποι απλώς λαμβάνουν τις λήψεις για να σταματήσουν τη μετάδοση.


Αλλά ποτέ δεν σχεδιάστηκαν για να το κάνουν αυτό!


Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι μειώνουν τον θάνατο, ο Πρόεδρος Bolsonaro δήλωσε: «Στη Βραζιλία, πολλοί που πήραν τη δεύτερη δόση πεθαίνουν».


Ο Tedros Adhanom παραδέχτηκε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και τα έριξε στο στις «συννοσηρότητες και υποκείμενες καταστάσεις».


ΠΗΓΗ:

https://healthimpactnews.com/2021/brazilian-president-tells-who-director-people-are-dying-after-covid-shots-pleads-with-who-to-publicly-not-recommend-it-for-children/


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