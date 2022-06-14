MY BLOOD IS GLOWING! - WHAT THE HELL IS IN THESE JABS - THE ANSWER IS ITS LUCIFER-RAYS OR LUCIFERASE-BIO LUMINESCENT FORMALDEHYDE POISON OR ANTI-FREEZE-COVERT MS/BIO-N TECH METRIC TRACKING/PROGRAMMING

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE NWO FALSE LIGHT OF LUCIFER - THE LUCIFER TRUST - THE LUCIS TRUSTDR
vaxxed guy is transforming into a bug! see it -BELIEVE IT! - https://www.bitchute.com/video/wMfPHMJLeJgk/
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
GOVERNER RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
EMF RESEARCH BIOMEDICAL SCIENTISTS https://www.bitchute.com/video/UlSArL9B1Mj2/
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER - https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/
USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668
WE WARNED YOU - OH MY GOD - https://www.bitchute.com/video/jdhxKKMnd8dW/
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST DE-POP PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e
EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs
REINER FUELLMICH - ALL MRNA POISON BATCHES - https://www.bitchute.com/video/t07lo6Bna561/
5G FREQUENCY'S -BETTER "TUNE IN" TO THIS KNOLIDGE! - https://www.bitchute.com/video/OXNh3gbtMVv0/
DOCTORS BAFFLED AND AMAZED!?????? - https://www.brighteon.com/0226881d-15a7-4cbd-abd9-8101a630b04e
PREDICTIVE PROGRAMMING CANT YOU SEE IT? -https://www.brighteon.com/2d58529a-2d63-44ab-8470-472e0248e84c
WE WARNED YOU! - VAXX DEATHS ARE THROUGH THE ROOF - IT WAS A BIO-WEAPON NOT A "VACCINE" - https://www.brighteon.com/b6941faf-247d-418a-9007-9109eaf2a6a2
5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER! - https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf
WAM! - https://www.bitchute.com/video/Ga7fvxiL1jFa/
MILLIONS ARE GOING TO DIE IN THE NEXT YEAR FROM THE KILLER MRNA POISONED JAB - DR RASHID BUTAR - https://www.bitchute.com/video/jDcrBJm4mSht/
WATCH THE WATER ON STEROIDS! 5G AND YOU! - 5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER!-https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf
THEY KNEW THE MRNA JAB WAS A MASS DE-POP TOOL - https://www.brighteon.com/51669362-02ba-4dd7-a66b-8f4cb9bafeae
NOT EVEN AN AMERICAN CITIZEN! - https://www.brighteon.com/005a9872-92e5-4fa6-89e5-f8ad1b89ecf3