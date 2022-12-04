Традиции и стиль с красивым юмором от Ведущей № 100

Вы ищете ведущего для предстоящей свадьбы, юбилея или корпоративного мероприятия? Обратите внимание на торжественную, стильную и корректную ведущую - от её остроумных шуток всегда появляются кокетливые улыбки на лицах образованных гостей.





Каждое событие — особенное, и оно заслуживает ведущего, кто все сделает по высшему разряду. Планируете ли вы свадьбу, юбилей или корпоративное мероприятие, вам нужен человек торжественный и стильный, но при этом умеющий веселиться.





Выбирая нашу ведущую Вы покажете самым требовательным, изысканным ценителям традиций, что на Вас работает профессионал своего дела!

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Организация мероприятий и праздников

Москва, СПб, Ростов, Краснодарский край

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Event-агентство ANNA LEGENDA

www.annalegenda.ru





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Корпоративные мероприятия: www.zakazat-korporativ.ru

Организация юбилеев: www.prazdnuem-yubiley.ru

Артисты на встречу гостей: www.welcome-krasnodar.ru

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