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Традиции и стиль с красивым юмором от Ведущей № 100
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Event Legenda
Published Yesterday |

Вы ищете ведущего для предстоящей свадьбы, юбилея или корпоративного мероприятия? Обратите внимание на торжественную, стильную и корректную ведущую - от её остроумных шуток всегда появляются кокетливые улыбки на лицах образованных гостей.


Каждое событие — особенное, и оно заслуживает ведущего, кто все сделает по высшему разряду. Планируете ли вы свадьбу, юбилей или корпоративное мероприятие, вам нужен человек торжественный и стильный, но при этом умеющий веселиться.


Выбирая нашу ведущую Вы покажете самым требовательным, изысканным ценителям традиций, что на Вас работает профессионал своего дела!

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Заказать выступление по телефону: +7 918 028-72-10

Организация мероприятий и праздников

Москва, СПб, Ростов, Краснодарский край

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 Event-агентство ANNA LEGENDA

 www.annalegenda.ru


Приглашаем в наши группы и каналы:

Дзен: https://zen.yandex.ru/annalegenda

VK: https://vk.com/annalegenda_event

OK: https://ok.ru/annalegenda.event

Инстаграм: https://www.instagram.com/anna_legenda_krd

Там-Там: https://tt.me/Event_AnnaLegenda

Телеграм: https://t.me/EventAnnaLegenda

YouTube: https://youtube.com/@annalegenda

Rutube: https://rutube.ru/channel/23662608/

Boosty: https://boosty.to/annalegenda

Aitube: https://aitube.page.link/iRG8

Bastyon: https://bastyon.com/annalegenda?ref=PKXSw8Q4Kdy244Gb1R7GYPvTwiM22JssTf

PeerVideo: https://peervideo.ru/c/eventannalegenda

Hashtap: https://www.hashtap.com/@anna.legenda

VC: https://vc.ru/u/965341-anna-legenda

Gem4me: https://links.gem4me.com/join/AnnaLegenda

Rumble: https://rumble.com/user/AnnaLegenda

Flickr: https://www.flickr.com/photos/[email protected]/

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Корпоративные мероприятия: www.zakazat-korporativ.ru

Организация юбилеев: www.prazdnuem-yubiley.ru

Артисты на встречу гостей: www.welcome-krasnodar.ru

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