20200702 - Estrategia y táctica resumidas y sistematizadas

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16 views • August 25, 2020





Se ilustrará con gráficos y con comentarios a enlaces de noticias, entrevistas, etc., las estrategia y táctica resumidas y sistematizadas en la 12ª sesión:



el 25 de junio en castellano.



Se trata de formarnos como Líderes Naturales del Pueblo que esta vez hemos de ganar desmontando la “Operación Coronavirus” lanzada por el 1% de sociopsicópatas asesinos que la han planificado, e instaurar nosotros nuestro Nuevo Orden Mundial al servicio del 99% de la población del planeta. 2 de julio de 2020Se ilustrará con gráficos y con comentarios a enlaces de noticias, entrevistas, etc., las estrategia y táctica resumidas y sistematizadas en la 12ª sesión: https://www.brighteon.com/61fd2e6b-72e9-4a73-82e9-273c3f2a3673 el 25 de junio en castellano.Se trata de formarnos como Líderes Naturales del Pueblo que esta vez hemos de ganar desmontando la “Operación Coronavirus” lanzada por el 1% de sociopsicópatas asesinos que la han planificado, e instaurar nosotros nuestro Nuevo Orden Mundial al servicio del 99% de la población del planeta. Keywords coronavirusbotinasdesmontar

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