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"INTRACELLULAR REVERSE TRANSCRIPTION OF PFIZER BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE BNT162B2 IN VITRO IN HUMAN LIVER CELL LINE". ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ DNA
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114 views • March 23, 2022
"INTRACELLULAR REVERSE TRANSCRIPTION OF PFIZER BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE BNT162B2 IN VITRO IN HUMAN LIVER CELL LINE". ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ DNA https://ugetube.com/watch/EFwgBgGydf6NKFj , https://rumble.com/vy78p9-intracellular-reverse-transcription-of-pfizer-biontech-covid-19-mrna-vaccin.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm , https://www.cardiodoctor.gr/τελικά-μήπως-είχαν-δίκαιο-όσοι-ανησυχ .
«Τελικά μήπως είχαν δίκαιο όσοι ανησυχούσαν για τα m-RNA εμβόλια; Γράφει ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος https://www.cardiodoctor.gr/τελικά-μήπως-είχαν-δίκαιο-όσοι-ανησυχ »
[«η ασφάλεια των νέων φαρμάκων δεν μπορεί να είναι γνωστή με βεβαιότητα παρά μόνον όταν αυτά διατίθενται στην αγορά για πολλά χρόνια».
Δ. Τριχόπουλος. Δάσκαλός μας.
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας]
Εμβόλια mRNA και ενσωμάτωση DNA.
(άρθρο: Εμβόλια mRNA και ενσωμάτωση DNA) «Σε τι διαφέρουν τα νέα εμβόλια; Στηρίζονται σε μια νέα λογική, πρωτοφανή για τη συλλογική ιατρική εμπειρία των εμβολιασμών https://www.cardiodoctor.gr/εμβόλια-rna-για-τον-κορονοϊό .
Πως λειτουργούν τα εμβόλια mRNA.
Αντί να βάλω τον αδρανοποιημένο ή νεκρό μικροοργανισμό ή μια πρωτεΐνη του, βάζω τμήμα από το ενεργό γενετικό υλικό (RNA ονομάζεται) του ιού που μπαίνοντας στον οργανισμό μας ενεργοποιεί τα κύτταρά μας να παράγουν ένα τμήμα του ιού (πρωτεΐνη) που στη συνέχεια μπορεί να διεγείρει την άμυνά μας για παραγωγή αντισωμάτων. Και που βρίσκεται ο προβληματισμός; Οι ένθερμοι οπαδοί του εμβολίου εικάζουν ότι αφού παραχθεί η πρωτεΐνη το γενετικό υλικό του ιού, το RNA δηλαδή, θα καταστραφεί και θα μείνει μόνο η ανοσία για να θυμίζει ότι εμβολιαστήκαμε.
Ερωτήματα για τα εμβόλια mRNA και ενσωμάτωση DNA.
Όσοι ανησυχούν όμως θέτουν ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
Μήπως αυτό το ενεργό RNA του ιού ενσωματωθεί στο δικό μας γενετικό υλικό (το DNA των κυττάρων μας) και αποτελέσει πλέον μέρος του γενετικού μας υλικού καθιστώντας μας μόνιμα όμηρους του ιού με ανυπολόγιστες συνέπειες; Και κάποιοι σοβαροί επιστήμονες προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Μήπως το γενετικό υλικό του ιού ενσωματωθεί και στα σπερματοζωάρια ή ωάρια του οργανισμού και μεταδοθεί στις επόμενες γενεές; Μήπως δηλαδή όχι απλώς κάποιος υποθηκεύσει το δικό του μέλλον αλλά και των μελλοντικών παιδιών του; Οι ανησυχούντες επικαλούνται το παράδειγμα του HIV, του ιού που προκαλεί το AIDS πού έχει την ικανότητα να ενσωματώνεται στο ανθρώπινο γενετικό υλικό.»
Η βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ενσωμάτωση του RNA του ιού στο DNA μας.
Αυτά είναι όσα γράφαμε σε άρθρο μας το Δεκέμβριο του 2020, λίγο πριν κυκλοφορήσουν τα νέα εμβόλια για τον κορονοϊό στη χώρα μας. Και βέβαια εισπράτταμε την βεβαιότητα των «ειδικών» των επιτροπών ότι κινδυνολογούμε και είμαστε αγράμματοι γιατί αγνοούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ενσωμάτωση του RNA του ιού στο DNA μας. Η καραμέλα των κρατικών επιστημόνων και των επιπόλαιων ακολούθων τους μία «Δεν υπάρχει στον άνθρωπο το ένζυμο εκείνο – η ανάστροφη μεταγραφάση- που επιτρέπει μια τέτοια διεργασία.
Με αυτό το σκεπτικό φυσικά προγραμματίσαμε εμβολιασμούς νέων, εφήβων, παιδιών και εγκύων https://www.cardiodoctor.gr/ο-εμβολιασμός-των-παιδιών . Δε σας κρύβω ότι η βεβαιότητα με την οποία άκουγα να συνιστάται η άνευ όρων χρήση εμβολίων από παιδιάτρους και γυναικολόγους με έκαναν να αμφισβητώ όσα επί δεκαετίες μελετώ στο χώρο της ιατρικής https://www.cardiodoctor.gr/εμβόλια-κατά-κορονοϊού-και-υγειονομι . Οι ίδιοι άνθρωποι που αρνούνται ένα φάρμακο που κυκλοφορεί επί δεκαετίες να χρησιμοποιηθεί σε μία έγκυο γιατί δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες, πρότειναν ανεπιφύλακτα ένα εμβόλιο που κυκλοφορούσε επί μερικές εβδομάδες ή μήνες.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τα εμβόλια mRNA και ενσωμάτωση DNA.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν το RNA του εμβολίου (δηλαδή του ιού) μπει στο DNA μας; Πολύ απλά και κοφτά να προκαλέσουν μελλοντικά έξαρση αυτοάνοσων ασθενειών και όγκων η και άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων. Αν το γενετικό υλικό του ιού που περιέχουν τα εμβόλια γίνει γενετικό υλικό μας μέσω ενσωμάτωσης, θα κουβαλάμε τον ιό εφ’ όρου ζωής. Ή και χειρότερα, μπορεί να τον μεταδίδουμε γενετικά και στους απογόνους μας. Αυτά δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ...
«Τελικά μήπως είχαν δίκαιο όσοι ανησυχούσαν για τα m-RNA εμβόλια; Γράφει ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος https://www.cardiodoctor.gr/τελικά-μήπως-είχαν-δίκαιο-όσοι-ανησυχ »
[«η ασφάλεια των νέων φαρμάκων δεν μπορεί να είναι γνωστή με βεβαιότητα παρά μόνον όταν αυτά διατίθενται στην αγορά για πολλά χρόνια».
Δ. Τριχόπουλος. Δάσκαλός μας.
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας]
Εμβόλια mRNA και ενσωμάτωση DNA.
(άρθρο: Εμβόλια mRNA και ενσωμάτωση DNA) «Σε τι διαφέρουν τα νέα εμβόλια; Στηρίζονται σε μια νέα λογική, πρωτοφανή για τη συλλογική ιατρική εμπειρία των εμβολιασμών https://www.cardiodoctor.gr/εμβόλια-rna-για-τον-κορονοϊό .
Πως λειτουργούν τα εμβόλια mRNA.
Αντί να βάλω τον αδρανοποιημένο ή νεκρό μικροοργανισμό ή μια πρωτεΐνη του, βάζω τμήμα από το ενεργό γενετικό υλικό (RNA ονομάζεται) του ιού που μπαίνοντας στον οργανισμό μας ενεργοποιεί τα κύτταρά μας να παράγουν ένα τμήμα του ιού (πρωτεΐνη) που στη συνέχεια μπορεί να διεγείρει την άμυνά μας για παραγωγή αντισωμάτων. Και που βρίσκεται ο προβληματισμός; Οι ένθερμοι οπαδοί του εμβολίου εικάζουν ότι αφού παραχθεί η πρωτεΐνη το γενετικό υλικό του ιού, το RNA δηλαδή, θα καταστραφεί και θα μείνει μόνο η ανοσία για να θυμίζει ότι εμβολιαστήκαμε.
Ερωτήματα για τα εμβόλια mRNA και ενσωμάτωση DNA.
Όσοι ανησυχούν όμως θέτουν ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
Μήπως αυτό το ενεργό RNA του ιού ενσωματωθεί στο δικό μας γενετικό υλικό (το DNA των κυττάρων μας) και αποτελέσει πλέον μέρος του γενετικού μας υλικού καθιστώντας μας μόνιμα όμηρους του ιού με ανυπολόγιστες συνέπειες; Και κάποιοι σοβαροί επιστήμονες προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Μήπως το γενετικό υλικό του ιού ενσωματωθεί και στα σπερματοζωάρια ή ωάρια του οργανισμού και μεταδοθεί στις επόμενες γενεές; Μήπως δηλαδή όχι απλώς κάποιος υποθηκεύσει το δικό του μέλλον αλλά και των μελλοντικών παιδιών του; Οι ανησυχούντες επικαλούνται το παράδειγμα του HIV, του ιού που προκαλεί το AIDS πού έχει την ικανότητα να ενσωματώνεται στο ανθρώπινο γενετικό υλικό.»
Η βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ενσωμάτωση του RNA του ιού στο DNA μας.
Αυτά είναι όσα γράφαμε σε άρθρο μας το Δεκέμβριο του 2020, λίγο πριν κυκλοφορήσουν τα νέα εμβόλια για τον κορονοϊό στη χώρα μας. Και βέβαια εισπράτταμε την βεβαιότητα των «ειδικών» των επιτροπών ότι κινδυνολογούμε και είμαστε αγράμματοι γιατί αγνοούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ενσωμάτωση του RNA του ιού στο DNA μας. Η καραμέλα των κρατικών επιστημόνων και των επιπόλαιων ακολούθων τους μία «Δεν υπάρχει στον άνθρωπο το ένζυμο εκείνο – η ανάστροφη μεταγραφάση- που επιτρέπει μια τέτοια διεργασία.
Με αυτό το σκεπτικό φυσικά προγραμματίσαμε εμβολιασμούς νέων, εφήβων, παιδιών και εγκύων https://www.cardiodoctor.gr/ο-εμβολιασμός-των-παιδιών . Δε σας κρύβω ότι η βεβαιότητα με την οποία άκουγα να συνιστάται η άνευ όρων χρήση εμβολίων από παιδιάτρους και γυναικολόγους με έκαναν να αμφισβητώ όσα επί δεκαετίες μελετώ στο χώρο της ιατρικής https://www.cardiodoctor.gr/εμβόλια-κατά-κορονοϊού-και-υγειονομι . Οι ίδιοι άνθρωποι που αρνούνται ένα φάρμακο που κυκλοφορεί επί δεκαετίες να χρησιμοποιηθεί σε μία έγκυο γιατί δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες, πρότειναν ανεπιφύλακτα ένα εμβόλιο που κυκλοφορούσε επί μερικές εβδομάδες ή μήνες.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τα εμβόλια mRNA και ενσωμάτωση DNA.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν το RNA του εμβολίου (δηλαδή του ιού) μπει στο DNA μας; Πολύ απλά και κοφτά να προκαλέσουν μελλοντικά έξαρση αυτοάνοσων ασθενειών και όγκων η και άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων. Αν το γενετικό υλικό του ιού που περιέχουν τα εμβόλια γίνει γενετικό υλικό μας μέσω ενσωμάτωσης, θα κουβαλάμε τον ιό εφ’ όρου ζωής. Ή και χειρότερα, μπορεί να τον μεταδίδουμε γενετικά και στους απογόνους μας. Αυτά δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ...
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