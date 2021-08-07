Лотос - цветок антихриста. Пророчества Библии об увядшем цветке антихриста и расцветающем цветке Христа

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Как связаны образы бегемота, лотоса и пророчество об антихристе? «Цветок и венок антихриста. Цветок и венок Христа» - см. документ к этому видео: в формате pdf https://cloud.mail.ru/public/CmwR/NCmGWQY2u в формате doc https://cloud.mail.ru/public/BC4j/2FZVafmwj Анализ библейских отрывков из Иов 40:16-17 и Пс 67:31, а также появление лотоса в мировых событиях (включая встречу Дональда Трампа с Папой Римским в мае 2017 г.) помогает понять, что лотос является символом антихриста и царства зверя, которому должно прийти на короткое время (42 месяца!) перед возвращением Иисуса Христа. 16 он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах; 17 тенистые дерева покрывают его своею тенью; ивы при ручьях окружают его; Иов 40 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/18/40/ 31 Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней. Псалом 67 — Псалтирь — Библия: https://studybible.ru/syn/19/67/#31 Библия сравнивает временное царство зверя с попираемым венком горделивых пьяниц и с увядшим цветка, а Второе пришествие Христа - с расцветанием нарцисса и славной диадемой для избранного Божьего остатка: 3 Ногами попирается венок гордости пьяных Ефремлян. 4 И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшею прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берёт в руку и проглатывает её. 5 В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа Своего, Исаия 28 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/28/#3 1 Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс; 2 ... они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Исаия 35 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/35/ 1 — Я нарцисс Саронский, лилия долин! Песня Песней 2 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/22/2/#1 Видеофрагмент о статуэтке бегемотика William: https://www.metmuseum.org/about-the-met/collection-areas/egyptian-art/william-100 https://www.youtube.com/watch?v=uLjvEsHi_qU&app=desktop «Чёрной краской нанесены узоры лотоса: распустившиеся цветки, закрытые бутоны и листья... Уильям мог передать (умершему) свои положительные черты: возрождение и жизненную силу, но из-за присущего ему разрушительного и опасного характера, бегемот также нёс в себе хаос и зло.» ЛОТОС и КОРОНА в мировых событиях: - Цветок лотоса был подарен Дональдом Трампом в качестве сувенира Папе Римскому в мае 2017 г., и скульптура была названа “Rising Above” https://news.artnet.com/art-world/a-new-sculpture-for-the-vatican-971348 https://www.youtube.com/watch?v=TOa3edTdklk https://www.palmbeachpost.com/news/local/new-the-loca.. https://www.palmbeachpost.com/2017/05/24/trump-meets-.. - Лотосы как декоративные элементы на колоннах храма на карнавале Viareggio https://www.youtube.com/watch?v=ln7UBrZ0CnM - Цветок лотоса на новогоднем шоу Seattle Space Needle NY Show 2021 г.
https://youtu.be/3Ow0ET-ob3E?t=57
- Зверь из цветка лотоса на карнавале Viareggio 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=tP1eBFl8r8A - Цветок лотоса распускается при смешении семян в мультике I Pet Goat ll (2012 г.) https://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM&t=189s - Цветок лотоса на церемонии Олимпийских игр в Токио 2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=buwXmTTk2eI - Unite the 70 Nations of the World: Create a Crown Gift for the Messiah Dec 11, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=ZhUg-eKpeM8&t=9s - Золотая корона на голове царя-шута на карнавале Viareggio 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=Mf0-HbrdSBk The King Messiah Trump Aug 29, 2019 https://www.jpost.com/opinion/the-king-messiah-trump-600135 Donald Trump: “I am chosen one” Aug 21, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4 https://www.youtube.com/watch?v=lzlxrPC_E_U https://www.cnn.com/2019/08/21/politics/donald-trump-chosen-one/index.html) https://www.youtube.com/watch?v=JgwalqjF5nw https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel Дональд Трамп, по словам телеведущего, “хорош для всех” и “евреи любят его как второе пришествие Бога” https://www.realclearpolitics.com/video/2019/08/21/wayne_allyn_root_trump_the_greatest_president_for_israel_jews_love_him_like_he_is_the_king_of_israel.html В израильской газете 20 августа 2020 г. - о строительстве Третьего Храма из ливанского кедра, Дональд Трамп упоминается как человек мира, который исполняет пророчество о Мессии и Третьем Храме: https://www.breakingisraelnews.com/156786/lebanese-president-open-to-peace-with-israel-facilitating-construction-of-3rd-temple-says-rabbi/ 5G 'Secure 5G and Beyond Act of 2020' подписанный Дональдом Трампом https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/893 7 лет скорби 2017-2024 https://www.brighteon.com/dashboard/videos/32ad641d-a4fa-4ab9-b796-d82aad1c463f 14 лет апокалипсиса 2010-2024 https://www.brighteon.com/ae578e3f-0667-4882-9e41-25ec9ac6bd6c