Πάνος Σκαρλάτος Ειδικός Επιστήμονας. Όλη η αλήθεια που κρύβουν για τον Κορωνοιό...

Όλη η αλήθεια που κρύβουν τα στρατευμένα και κολοπληρωμένα Μέσα Εξαπάτησης για τον Κορωνοιό και το υποχρεωτικό εμβόλιο που ετοιμάζει το Πολιτικό κομματικό μας καθεστώς...Η Συνομωσία των 300 της βουλής κατά των Πολιτών αποκαλύπτεται...κάθε μέρα με στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια...

Ο Πάνος Σκαρλάτος ειδικός επιστήμονας Ιατρικής Διάγνωσης και Θεραπείας Τεχνολογίας Βιολογικών & Ιατρικών Εργαστηρίων μιλώντας σήμερα 26/06/20 στο ΡΑΔΙΟ ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ της Ηλεκτρονικής μας εφημερίδας amazonios.net και στο Δημοσιογράφο Χρόνη Προσαλέντη.

Π.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο Τεστ. Το μόνο που μπορεί να μας δείξει το οποιοδήποτε τεστ είναι ενδείξεις. Είτε κάνεις τεστ Αντισωμάτων είτε κάνεις αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης το λεγόμενο PCR μόνο ενδείξεις μπορείς να πάρεις. Ο Κορωνοιός είναι ένας ιός που βρίσκεται καθημερινώς μέσα στο ζωικό κύτταρο και το τεστ αντισωμάτων δεν μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια οτι νοσείς εκείνη την ώρα από Κορωνοιό διότι αντισώματα μπορείς να έχεις για κάποιο ιό η για οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση γιατί ο οργανισμός προσπαθεί να προλάβει μια λοίμωξη. Το τεστ αντισωμάτων δεν είναι αξιόπιστο..Ούτε το PCR είναι αξιόπιστο διότι μπορεί να έχεις ένα εξασθενημένο ιό που έχει εξουδετερωθεί και να σε βγάλει θετικό.

Βάσει του Ποινικού Δικαίου το Βιολογικό μας υλικό θεωρείται προσωπικό δεδομένο και εμπίπτει στο άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα περί προσωπικότητας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας προσβάλλει πρωτίστως την προσωπικότητα και δεύτερο να μας υφαρπάζει τα προσωπικά μας δεδομένα που είναι τα βιολογικά μας υλικά και να τα βάζει προς εξέταση. Το αν νοσούμε από μια ασθένεια η όχι είναι και αυτό προσωπικό δεδομένο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πράξει Ιατρική πράξη η παρέμβαση χωρίς την συναίνεση του ανθρώπου η του ασθενούς και μάλιστα η συναίνεση αυτή πρέπει να είναι γραπτή και απόλυτα κατανοητή προς το εξεταζόμενο άτομο.

Το φιάσκο του Κορωνοιού διότι πρόκειται περί αστείου να πιστεύει ότι μπορεί να πεθάνει από Κορωνοιό. Ασχολούμαι 15 χρόνια με τα Ιατρικά εργαστήρια ως πτυχιούχος επιστήμονας και ασχολούμαι καθημερινά με τον Κορωνοιό και δεν έχω πάθει απολύτως τίποτα .Πρόκειται για ένα ιό για ένα ΦΙΑΣΚΟ προκειμένου να περάσουν τις δικές τους πολιτικές και συμφέροντα...

Ο Κορωνοιός και το εμβόλιο του είναι πραγματικά μια εξαπάτηση διότι πολύ καλά γνωρίζουμε στην επιστήμη οτι αποτελεσματικό εμβόλιο για κατηγορία ρετροιών δεν υπάρχει σε καμιά των περιπτώσεων. Ο Εθνικός Λοιμωξιολόγος (κ.Τσιόρδας) έχει δηλώσει ότι το εμβόλιο που ετοιμάζουν θα συνδέεται άρρητα με το DNA μας δηλαδή θα μεταλλάσσει το dna του κυττάρου πράγμα το οποίο απαγορεύεται από την βιοηθική και το επάγγελμα του Γιατρού και να προσφεύγει σε τέτοιες δηλώσεις .Οτιδήποτε έχει να κάνει με την γενετήσια άξια του ανθρώπου στην Ιατρική Κοινότητα απαγορεύεται δια παντός και μάλιστα επιφέρει ποινές φυλάκισης και αφαίρεσης πτυχίων.

Για το Νόμο που ψήφισαν υποχρεωτικό εμβολιασμό με ποινή 10 χρόνια φυλάκιση ο κ.Σκαρλάτος σχολίασε ότι είναι προφανές ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Διότι το σώμα είναι προσωπικό δεδομένο .Κανείς δεν μπορεί να επέμβει στο σώμα σου .Είναι απαράδεκτα ..είναι σαν να λέμε ότι θα υποστείς βιασμό επειδή το θέλει κάποιος άλλος και κάθε Νόμος δεν πρέπει να αντικρούει τα άρθρα του Συντάγματος και ο Νόμος για υποχρεωτικότητα είναι Αντισυνταγματικός και Απάνθρωπος. Στην Ελλάδα υπάρχει Δημόσια προπαγάνδα. Ο καθένας που έχει διαφορετική άποψη δεν μπορεί να ακουστεί Δημόσια (Μέσα Ενημέρωσης) διότι θα ξυπνήσει το κοινό αίσθημα..Σε αυτές τις καταστάσεις οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ενωμένοι όταν διακυβεύονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τους και οι ελευθερίες τους ως ζώντα πρώτιστα όντα στη γη.