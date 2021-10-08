BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

08.10.2021. Австралия. Ларчик просто открывался. (Выпуск № 221 часть I (2)).
Vera77
Vera77
257 followers
Follow
3
Share
Report
5969 views • October 08, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

02:11 Мы не понимаем, что вокруг нас происходит! Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Ветлужский. https://www.youtube.com/watch?v=XO7p88N-3tQ.
13:50 Киселёв сделал вызов антиваксерам. https://www.youtube.com/watch?v=fLHmdb2hjV4.
20:22 Третья фаза испытаний «Спутника V» завершена испытывали на пенсионерах. https://www.youtube.com/watch?v=CwhV2Dkq9Ao.
22:48 Геннадий Гудков: «Путинский режим самоуничтожится». https://youtu.be/UackkW5TKDY.
28:07 Письмо слушателя. фото путина.
28:17 Царёк всея Едроси. https://youtu.be/RavWns65FTI.
30:55 Трущобная Россия. https://youtu.be/iJ8Huok4uCA.
30:35 «Войны нет? Но зато мы потихоньку дохнем». https://www.youtube.com/watch?v=khM9wYvB5jQ.
37:57 Что нам вливают в кровь и кто же во главе пирамиды на самом деле…. https://www.youtube.com/watch?v=8uDvTNpu4sQ.
44:04 Экуменическое послание трех первоиерархов для введения единого правительства. https://www.youtube.com/watch?v=Vga6SfzrM5g.
51:39 В Домодедове поймали педофила. Дежурная часть - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=rhwDIzaTC8k.
59:25 Справка и код без прививок это грех? Максим Каскун. https://www.youtube.com/watch?v=u0VVcPy6hlg&;t=1s.
01:08:40 Надежда из Краматорска: ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ЧТО ТВОРИТСЯ?! Пенсионеры голодают! Сердце кровью обливается! https://www.youtube.com/watch?v=wresYP0Aj4k.
01:12:03 Старцы в Украине. https://palomnik.org.ua/starcy-v-pochaevskoy-lavre.
01:17:48 Пророчество монаха Авеля. Когда в России будет новый правитель. https://www.youtube.com/watch?v=OlNH6lsGIfM.

Сегодня мы послушаем Августина, епископа Городецкого. Узнаем о завершении тестировании вакцины на пенсионерах. Также узнаем, что именно вливают в кровь с помощью иммунизации. Послушаем послание трех первоиерархов для введения единого правительства. Поговорим о том, справка и код без прививки грех ли это. Послушаем пророчество монаха Авеля.
Keywords
healthreligionortodoxic
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Iowa Midterms Put Farm Policy, Trump Agenda at Center of 2026 Races

Iowa Midterms Put Farm Policy, Trump Agenda at Center of 2026 Races

Sterling Ashworth
Victory by November? How a &#8220;defeated&#8221; Iran became Trump&#8217;s midterm bargaining chip

Victory by November? How a “defeated” Iran became Trump’s midterm bargaining chip

Lance D Johnson
Obama-Appointed Judge Slams the Brakes on Trump&#8217;s $100,000 H-1B Visa Fee

Obama-Appointed Judge Slams the Brakes on Trump’s $100,000 H-1B Visa Fee

Douglas Harrington
AP-NORC Poll: Most Americans Blame Trump for High Prices as Economic Approval Hits New Low

AP-NORC Poll: Most Americans Blame Trump for High Prices as Economic Approval Hits New Low

Sterling Ashworth
Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Garrison Vance
UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy