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08.10.2021. Австралия. Ларчик просто открывался. (Выпуск № 221 часть I (2)).
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5969 views • October 08, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:11 Мы не понимаем, что вокруг нас происходит! Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Ветлужский. https://www.youtube.com/watch?v=XO7p88N-3tQ.
13:50 Киселёв сделал вызов антиваксерам. https://www.youtube.com/watch?v=fLHmdb2hjV4.
20:22 Третья фаза испытаний «Спутника V» завершена испытывали на пенсионерах. https://www.youtube.com/watch?v=CwhV2Dkq9Ao.
22:48 Геннадий Гудков: «Путинский режим самоуничтожится». https://youtu.be/UackkW5TKDY.
28:07 Письмо слушателя. фото путина.
28:17 Царёк всея Едроси. https://youtu.be/RavWns65FTI.
30:55 Трущобная Россия. https://youtu.be/iJ8Huok4uCA.
30:35 «Войны нет? Но зато мы потихоньку дохнем». https://www.youtube.com/watch?v=khM9wYvB5jQ.
37:57 Что нам вливают в кровь и кто же во главе пирамиды на самом деле…. https://www.youtube.com/watch?v=8uDvTNpu4sQ.
44:04 Экуменическое послание трех первоиерархов для введения единого правительства. https://www.youtube.com/watch?v=Vga6SfzrM5g.
51:39 В Домодедове поймали педофила. Дежурная часть - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=rhwDIzaTC8k.
59:25 Справка и код без прививок это грех? Максим Каскун. https://www.youtube.com/watch?v=u0VVcPy6hlg&;t=1s.
01:08:40 Надежда из Краматорска: ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ЧТО ТВОРИТСЯ?! Пенсионеры голодают! Сердце кровью обливается! https://www.youtube.com/watch?v=wresYP0Aj4k.
01:12:03 Старцы в Украине. https://palomnik.org.ua/starcy-v-pochaevskoy-lavre.
01:17:48 Пророчество монаха Авеля. Когда в России будет новый правитель. https://www.youtube.com/watch?v=OlNH6lsGIfM.
Сегодня мы послушаем Августина, епископа Городецкого. Узнаем о завершении тестировании вакцины на пенсионерах. Также узнаем, что именно вливают в кровь с помощью иммунизации. Послушаем послание трех первоиерархов для введения единого правительства. Поговорим о том, справка и код без прививки грех ли это. Послушаем пророчество монаха Авеля.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:11 Мы не понимаем, что вокруг нас происходит! Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Ветлужский. https://www.youtube.com/watch?v=XO7p88N-3tQ.
13:50 Киселёв сделал вызов антиваксерам. https://www.youtube.com/watch?v=fLHmdb2hjV4.
20:22 Третья фаза испытаний «Спутника V» завершена испытывали на пенсионерах. https://www.youtube.com/watch?v=CwhV2Dkq9Ao.
22:48 Геннадий Гудков: «Путинский режим самоуничтожится». https://youtu.be/UackkW5TKDY.
28:07 Письмо слушателя. фото путина.
28:17 Царёк всея Едроси. https://youtu.be/RavWns65FTI.
30:55 Трущобная Россия. https://youtu.be/iJ8Huok4uCA.
30:35 «Войны нет? Но зато мы потихоньку дохнем». https://www.youtube.com/watch?v=khM9wYvB5jQ.
37:57 Что нам вливают в кровь и кто же во главе пирамиды на самом деле…. https://www.youtube.com/watch?v=8uDvTNpu4sQ.
44:04 Экуменическое послание трех первоиерархов для введения единого правительства. https://www.youtube.com/watch?v=Vga6SfzrM5g.
51:39 В Домодедове поймали педофила. Дежурная часть - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=rhwDIzaTC8k.
59:25 Справка и код без прививок это грех? Максим Каскун. https://www.youtube.com/watch?v=u0VVcPy6hlg&;t=1s.
01:08:40 Надежда из Краматорска: ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ЧТО ТВОРИТСЯ?! Пенсионеры голодают! Сердце кровью обливается! https://www.youtube.com/watch?v=wresYP0Aj4k.
01:12:03 Старцы в Украине. https://palomnik.org.ua/starcy-v-pochaevskoy-lavre.
01:17:48 Пророчество монаха Авеля. Когда в России будет новый правитель. https://www.youtube.com/watch?v=OlNH6lsGIfM.
Сегодня мы послушаем Августина, епископа Городецкого. Узнаем о завершении тестировании вакцины на пенсионерах. Также узнаем, что именно вливают в кровь с помощью иммунизации. Послушаем послание трех первоиерархов для введения единого правительства. Поговорим о том, справка и код без прививки грех ли это. Послушаем пророчество монаха Авеля.
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