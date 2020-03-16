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¿Hay seguridad en contra del coronavirus?
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17 views • March 16, 2020
"Fuente Creadora de Todo lo que Es,
elimina o vuelve inofensivos, cada día,
a todos los Virus peligrosos que puedan
estar en mi, y aplica esta oración
una y otra vez, según sea necesario,
para ayudar a todos los seres infectados
y a todo el planeta Tierra, para mantener
a todos a salvo, y restaurar el bienestar
de los afligidos."
Obtén más información en
GetWisdom.com
Para más información
https://www.getwisdom.com/spanish/
elimina o vuelve inofensivos, cada día,
a todos los Virus peligrosos que puedan
estar en mi, y aplica esta oración
una y otra vez, según sea necesario,
para ayudar a todos los seres infectados
y a todo el planeta Tierra, para mantener
a todos a salvo, y restaurar el bienestar
de los afligidos."
Obtén más información en
GetWisdom.com
Para más información
https://www.getwisdom.com/spanish/
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