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ДЕМОНЫ ИЗ АДА--Лилит и минотавр Астерион в Тулузе 26.10.24 (см также под видео)
Voice Of Watch
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«Дверь тьмы» наконец открывается в Тулузе, и ее машины оживают. По улицам Тулузы наконец-то движутся огромные существа из ада. Несмотря на критику со стороны архиепископа, городская опера «Врата тьмы» началась вчера вечером, в пятницу, 25 октября. Впечатляющее шоу, организованное уличной театральной труппой La Machine, кажется, завораживает молодых и старых, пришедших тысячами.


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