© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE FALL OF THE CABAL. THE SEQUEL. 7 DALIS (LT)
Follow
1
Share
Report
12874 views • September 26, 2021
7 dalis.
Apie 5500 NVO, prijungtų prie JT, kurios atlieka vadinamąjį labdaros darbą. Ištyrę jų pačių finansinius dokumentus, sužinojome, kad nevyriausybinės organizacijos yra ne kas kita, kaip puikus verslo modelis plauti pinigus (milijardus dolerių!), Vengti mokėti mokesčius ir investuoti į pagrindinį „Cabal“ tikslą: gyventojų skaičiaus mažėjimą ir dominavimą pasaulyje. Prisijunk prie mūsų ir nulupk dar kelis šio svogūno sluoksnius, kad sužinotum, kas iš tikrųjų yra „Cabal“!
Autoriai Janet Ossebaard ir Cyntha Koeter
Muzika: Aleksandras Nakarada, „Y2mate“
Tai yra 7 dalis iš 17 dalių.
8 dalis bus įkelta, kai tik ji bus paruošta ...
Jei jums patiko ši dalis, paaukokite autoriams per https://www.valcabal.nl/
Kuriame šiuos dokumentinius filmus nemokėdami, todėl bet kokia auka - kad ir kokia maža - yra labai laukiama! Taip galime ir toliau nemokamai duoti savo darbą pasauliui, kad pažadintume kuo daugiau žmonių ...
Prisijunkite prie mūsų „FallCabal Telegram“ kanalo, kad kasdien gautumėte nemokamų naujinių: https://t.me/Fall_of_the_Cabal
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 7
https://www.bitchute.com/video/Awrt6vmFdYpw/
Šis vaizdo įrašas yra išvertas pažintiniais tikslais ir yra laisvai prieinamas internete.
Išvertė ir įgarsino – Visatos Kelionė
Apie 5500 NVO, prijungtų prie JT, kurios atlieka vadinamąjį labdaros darbą. Ištyrę jų pačių finansinius dokumentus, sužinojome, kad nevyriausybinės organizacijos yra ne kas kita, kaip puikus verslo modelis plauti pinigus (milijardus dolerių!), Vengti mokėti mokesčius ir investuoti į pagrindinį „Cabal“ tikslą: gyventojų skaičiaus mažėjimą ir dominavimą pasaulyje. Prisijunk prie mūsų ir nulupk dar kelis šio svogūno sluoksnius, kad sužinotum, kas iš tikrųjų yra „Cabal“!
Autoriai Janet Ossebaard ir Cyntha Koeter
Muzika: Aleksandras Nakarada, „Y2mate“
Tai yra 7 dalis iš 17 dalių.
8 dalis bus įkelta, kai tik ji bus paruošta ...
Jei jums patiko ši dalis, paaukokite autoriams per https://www.valcabal.nl/
Kuriame šiuos dokumentinius filmus nemokėdami, todėl bet kokia auka - kad ir kokia maža - yra labai laukiama! Taip galime ir toliau nemokamai duoti savo darbą pasauliui, kad pažadintume kuo daugiau žmonių ...
Prisijunkite prie mūsų „FallCabal Telegram“ kanalo, kad kasdien gautumėte nemokamų naujinių: https://t.me/Fall_of_the_Cabal
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 7
https://www.bitchute.com/video/Awrt6vmFdYpw/
Šis vaizdo įrašas yra išvertas pažintiniais tikslais ir yra laisvai prieinamas internete.
Išvertė ir įgarsino – Visatos Kelionė
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.