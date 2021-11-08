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Oppergek Groenendijk: 'U wordt gemagnetrond!'
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316 views • November 08, 2021
Oppergek Erik Groenendijk weet het zeker! Zendmasten zijn stralingsziekteveroorzakers! Coronamakers, bodybreakers!
Het is geen coronavirus maar 5G straling! De masten zijn een wapensysteem! U wordt gemagnetrond! Ze nemen uw lichaam over! En als u niet doet wat ze zeggen dan komen er sonische geluidsgolven vanaf en dan gaat u dood! Ze kunnen u vinden, want u bent gechipt, want dat zat ook in die spuit mensen!
Wandelen met oppergek Groenendijk, het is nooit een sleur.
Het is geen coronavirus maar 5G straling! De masten zijn een wapensysteem! U wordt gemagnetrond! Ze nemen uw lichaam over! En als u niet doet wat ze zeggen dan komen er sonische geluidsgolven vanaf en dan gaat u dood! Ze kunnen u vinden, want u bent gechipt, want dat zat ook in die spuit mensen!
Wandelen met oppergek Groenendijk, het is nooit een sleur.
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