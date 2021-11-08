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Oppergek Groenendijk: 'U wordt gemagnetrond!'
Videre
Videre
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316 views • November 08, 2021
Oppergek Erik Groenendijk weet het zeker! Zendmasten zijn stralingsziekteveroorzakers! Coronamakers, bodybreakers! 
Het is geen coronavirus maar 5G straling! De masten zijn een wapensysteem! U wordt gemagnetrond! Ze nemen uw lichaam over! En als u niet doet wat ze zeggen dan komen er sonische geluidsgolven vanaf en dan gaat u dood! Ze kunnen u vinden, want u bent gechipt, want dat zat ook in die spuit mensen!
Wandelen met oppergek Groenendijk, het is nooit een sleur.
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5ggroenendijkoppergek
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