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Vacunas Covid19. El agente biológico experimental más toxico de la historia según datos oficiales
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262 views • September 30, 2021
Las vacunas Covid19 han creado el mayor numero de muertos por vacunas de toda la historia. Y esta información está siendo censurada por medios y redes sociales de forma sistemática.
Más información en https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-experimentales-son-toxicas-y-letales/
Son datos oficiales de muertos y afectados gravemente por las vacunas experimentales Covid19 (tanto las de ARNm como las de vectores).
Datos hasta Julio de 2021 de VAERS.https://openvaers.com/covid-data
Los datos de EudraVigilance en Europa y de YellowCard de Reino Unido son aún peores.
Más información en https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-experimentales-son-toxicas-y-letales/
Son datos oficiales de muertos y afectados gravemente por las vacunas experimentales Covid19 (tanto las de ARNm como las de vectores).
Datos hasta Julio de 2021 de VAERS.https://openvaers.com/covid-data
Los datos de EudraVigilance en Europa y de YellowCard de Reino Unido son aún peores.
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