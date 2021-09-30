Vacunas Covid19. El agente biológico experimental más toxico de la historia según datos oficiales

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Más información en

Son datos oficiales de muertos y afectados gravemente por las vacunas experimentales Covid19 (tanto las de ARNm como las de vectores).



Datos hasta Julio de 2021 de VAERS.

Los datos de EudraVigilance en Europa y de YellowCard de Reino Unido son aún peores. Las vacunas Covid19 han creado el mayor numero de muertos por vacunas de toda la historia. Y esta información está siendo censurada por medios y redes sociales de forma sistemática.Más información en https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-experimentales-son-toxicas-y-letales/ Son datos oficiales de muertos y afectados gravemente por las vacunas experimentales Covid19 (tanto las de ARNm como las de vectores).Datos hasta Julio de 2021 de VAERS. https://openvaers.com/covid-data Los datos de EudraVigilance en Europa y de YellowCard de Reino Unido son aún peores. Keywords covid19datos

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