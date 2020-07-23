ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ_ΜΕΡΟΣ 1ο_19_12_2017

Στις αποκαλυπτικές εκπομπές της "Οδύσσεια TV" με οικοδεσπότη τον κ. Βασιλειάδη και τον μάχιμο π. Αγγελακόπουλο, συνεχίζεται το ξεσκέπασμα των αντίχριστων δυνάμεων. Στη σειρά εκπομπών "Σχέσεις οικουμενισμού και σιωνισμού" γίνεται λεπτομερέστατη αναφορά στις ρίζες του σιωνισμού και την άρρηκτη σχέση του με τον οικουμενισμό και την μασονία. Οι αποδείξεις είναι επαρκέστατες και θα καλύψουν τις απαιτήσεις και των άμαθων και των ημιμαθών τηλεθεατών. Το μόνο σίγουρο είναι πως με το πέρας της συγκεκριμένης σειράς εκπομπών ο καθείς θα έχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο περί της γνώσης του σιωνισμού και μάλιστα υπό το πρίσμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Ευχάριστη και παιδαγωγική τηλεθέαση !



Ερωτήσεις εκπομπής :



1) Είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως μας κατηγορούν, ρατσιστές και αντισημίτες ;

(01:15)

2) Είμαστε μήπως σιωνιστές ή αντισιωνιστές ; (04:27)

3) Ποια η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι του σιωνισμού ; (08:05)

4) Ποιος ο ορισμός του σιωνισμού ; (11:55)

5) Ποια η σχέση του σιωνισμού και του εβραϊκού έθνους ; (13:55)

6) Ποια η σχέση σιωνισμού και ιουδαϊσμού ; (17:06)

7) Τι ακριβώς είναι ο σιωνισμός και ποιος ο σκοπός του ; (18:55)

8) Ποιος είναι σιωνιστής, πως και γιατί έφτασαν οι συγκεκριμένοι να

συγκροτήσουν αυτή την οργάνωση ; Ιστορική αναδρομή (20:30)

9) Τι είναι το Ταλμούδ ; (28:28)

10) Οι Εβραίοι είναι ιουδαιστές ή ταλμουδιστές ; (30:25)

11) Ο σύγχρονος σιωνισμός προέρχεται από τους Εβραίους Ταλμουδιστές ; (32:20)

12) Ποιο είναι το ιερό βιβλίο των Εβραίων Ταλμουδιστών ; (33:05)

13) Εχθρεύεται τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό ο σιωνισμός ; (35:45)

14) Τι είναι η καμπάλα ; (41:35)

15) Αποτελεί η καμπάλα την εσωτερική γνώση της Παλαιάς Διαθήκης ; (43:23)

16) Αποκρυφισμός, διαλογισμός, γιόγκα, πολεμικές τέχνες κλπ (45:00)

17) Ποιο είναι το νέο δόγμα του καμπαλοταλμουδισμού ; (47:03)