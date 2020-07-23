ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ_ΜΕΡΟΣ 1ο_19_12_2017

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Ευχάριστη και παιδαγωγική τηλεθέαση !
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως μας κατηγορούν, ρατσιστές και αντισημίτες ;
(01:15)
2) Είμαστε μήπως σιωνιστές ή αντισιωνιστές ; (04:27)
3) Ποια η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι του σιωνισμού ; (08:05)
4) Ποιος ο ορισμός του σιωνισμού ; (11:55)
5) Ποια η σχέση του σιωνισμού και του εβραϊκού έθνους ; (13:55)
6) Ποια η σχέση σιωνισμού και ιουδαϊσμού ; (17:06)
7) Τι ακριβώς είναι ο σιωνισμός και ποιος ο σκοπός του ; (18:55)
8) Ποιος είναι σιωνιστής, πως και γιατί έφτασαν οι συγκεκριμένοι να
συγκροτήσουν αυτή την οργάνωση ; Ιστορική αναδρομή (20:30)
9) Τι είναι το Ταλμούδ ; (28:28)
10) Οι Εβραίοι είναι ιουδαιστές ή ταλμουδιστές ; (30:25)
11) Ο σύγχρονος σιωνισμός προέρχεται από τους Εβραίους Ταλμουδιστές ; (32:20)
12) Ποιο είναι το ιερό βιβλίο των Εβραίων Ταλμουδιστών ; (33:05)
13) Εχθρεύεται τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό ο σιωνισμός ; (35:45)
14) Τι είναι η καμπάλα ; (41:35)
15) Αποτελεί η καμπάλα την εσωτερική γνώση της Παλαιάς Διαθήκης ; (43:23)
16) Αποκρυφισμός, διαλογισμός, γιόγκα, πολεμικές τέχνες κλπ (45:00)
17) Ποιο είναι το νέο δόγμα του καμπαλοταλμουδισμού ; (47:03)