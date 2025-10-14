BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Quédate con lo que ganas - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
3 views • 1 day ago

En este episodio de Decentralized TV, los anfitriones Mike y Todd conversan sobre estrategias fiscales con John Jay Singleton, un experto en gestión de riesgos financieros. John explica que los intercambios de cripto a cripto no son imponibles a menos que se conviertan en moneda fiduciaria. Destaca la importancia de comprender los marcos legales y de utilizar herramientas como las LLC y las asociaciones sin fines de lucro no incorporadas (UNAs) para gestionar el riesgo financiero y evitar responsabilidades fiscales.



John también habla sobre el potencial de usar gravámenes de datos biométricos para controlar cómo las empresas recopilan y utilizan la información personal. La conversación resalta la necesidad de educación legal y financiera para navegar los complejos sistemas fiscales y proteger los activos.


Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

Keywords
irscriptolibertadfinanzasriquezaimpuestos
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy