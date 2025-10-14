Quédate con lo que ganas - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
En este episodio de Decentralized TV, los anfitriones Mike y Todd conversan sobre estrategias fiscales con John Jay Singleton, un experto en gestión de riesgos financieros. John explica que los intercambios de cripto a cripto no son imponibles a menos que se conviertan en moneda fiduciaria. Destaca la importancia de comprender los marcos legales y de utilizar herramientas como las LLC y las asociaciones sin fines de lucro no incorporadas (UNAs) para gestionar el riesgo financiero y evitar responsabilidades fiscales.
John también habla sobre el potencial de usar gravámenes de datos biométricos para controlar cómo las empresas recopilan y utilizan la información personal. La conversación resalta la necesidad de educación legal y financiera para navegar los complejos sistemas fiscales y proteger los activos.
