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Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Вопрос о ПриРАде на Земле-БагаМе.
01:30 — Вопрос об изкажении Истины в писаниях.
02:14 — Сейчас завершается «снятие 5-й печати»?
02:56 — Что значит: «проявлять что-то из Непроявленного»?
03:33 — Какие недостатки необходимо побеждать, чтобы иметь крепкую веру?
04:06 — Что было убрано из «Откровения Иоанна Богослова»?
05:35 — Что означают эти слова: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её»?
06:15 — Вопрос о произношении мантры «ОМ (АУМ)!»
07:46 — Что такое «дух избранничества»?
09:02 — Вопрос о силе молитвы перед едой.
10:40 — Делающие какую-то работу (духовную), могут являться предателями?
11:55 — Сейчас уже «мистическое время», или ещё не наступило?
12:15 — Может ли эго имитировать «борьбу с собою»?
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 42.
Читает Автор. https://youtu.be/eSc-biNXJSU
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Краткое содержание Авторских Видео «Чудо Познания». Вопросы и Ответы (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-42
Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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