ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

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Πείτε μου μετά, γίνεται ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ;!;!
ΚΥΡΙΕ ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, σε ΕΚΛΙΠΑΡΩ, σε ΙΚΕΤΕΥΩ, σε ΘΕΡΜΟΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΝ και ΕΛΕΗΣΟΝ τους ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΣΟΥ ΔΟΥΛΟΥΣ να αποκαλούνται ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, τους ΑΣΕΒΕΙΣ, τους ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ, τους ΠΟΡΝΟΥΣ, τους ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΥΣ, τους ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ, τους ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.
ΑΓΙΕ του ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΪΣΙΕ, σε ΙΚΕΤΕΥΩ, σε ΘΕΡΜΟΠΑΡΑΚΑΛΩ, σε ΙΚΕΤΕΥΩ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΧΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΑΞΙΩΝ ΝΑ ΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, των ΑΣΕΒΩΝ, των ΒΛΑΣΦΗΜΩΝ, των ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΩΝ, των ΠΟΡΝΩΝ, των ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ, των ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ.