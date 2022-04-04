© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mon "direct" du lundi, 4 avril 2022 à propos du projet de loi C-11 "de censure d'internet"
Follow
0
Share
Report
0 view • April 05, 2022
C'est avec plaisir de je vous rejoins depuis mon patio, avec le printemps qui commence à se faire sentir mais de soir, dehors, c'est encore assez froid pour avoir besoin d'un manteau et de gants.
Parmi les sujets abordés, il y a le projet de loi 28, au provincial, par le Caquiste Christian Dubé, soit la "Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire" et le 2e lien est à propos des "amendements" que prévoit apporter le ministre de la Santé:
PL-28: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3639
Amendements: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3743
À mon sens, il ne devrait y avoir qu'un seul article qui dit, essentiellement, que les décrets sanitaires prennent fin immédiatement et de manière irrévocable, ainsi que toutes les dispositions qui en découlent.
Pas d'immunité pour la classe politique et pas de contrats de gré à gré qui continuent pendant 5 ans. Juste une fin, immédiate et intégrale.
Contrats de la CAQ: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3726
Qu'en pensez-vous?
--
Au fédéral, c'est le projet de loi C-11 du Libéral Steven Guilbeault qui fait suite à son précédent projet de C-10 qui était mort au feuilleton et qu'il a ressuscité via cette nouvelle mouture de loi de censure de l'internet.
Censure planifiée: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3729
Officiellement, le Bill C-11 porte le nom de "Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois" qui a déjà passé la 1ere lecture, en Chambre, à Ottawa.
https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-11
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-11/premiere-lecture
Entre autres directives, le projet de loi veut forcer les plateformes sociales et autres plateformes en ligne à prioriser ARTIFICIELLEMENT certaines catégories de contenu.
La liberté d'expression des Canadiens est en danger en raison du C-11 et c'est pourquoi il faut contacter son député pour expliquer qu'on s'y oppose et qu'on s'attend à ce qu'il s'y oppose aussi.
Contactez votre député: https://www.noscommunes.ca/Members/fr
--
Vous allez sûrement vouloir consulter cette publication concernant les effets secondaires du masque-COVID qui émane d'une méta-analyse de 2021 qui a été magistralement traduite au français, plus récemment:
Lisez la liste des effets: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3723
--
Dans la même veine, j'ai mentionné que la classe politique est appuyée par des "experts" qui voudraient que le masque continue pendant encore 2 semaines, au lieu de cesser le 15 avril 2022, comme c'était prévu:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3746
Ce n'est pas encore décidé alors faites connaître vos préférences à votre député.
--
J'ai aussi parlé d'une petite campagne de sociofinancement que j'ai lancée sous le thème de "Semer les étoiles" pour redonner espoir à de nombreuses personnes qui en ont besoin alors si vous m'aidez, votre nom sera publié (si vous le souhaitez) dans le site web, à cet effet -- c'est un projet-maison vraiment hors-norme et original qui va toucher ceux qui ont besoin d'être inspirés... et émerveillés:
La campagne: https://www.gofundme.com/f/semer-des-toiles
J'en parle, ici: https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1325
--
Si vous aimeriez m'aider dans ma mission de défense du peuple, j'ai besoin de vous -- on réussit seulement lorsqu'on agit, ensemble:
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/aidez-moi-a-informer-en-conscience
Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R = "Claude"
Merci de tout coeur d'être là, avec moi et de comprendre que je suis sérieux dans ma démarche, à long terme pour dénoncer les injustices et d'ajouter une voix mesurée, en faveur des intérêts-propres du peuple.
--
Publication archivée dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3749
--
Parmi les sujets abordés, il y a le projet de loi 28, au provincial, par le Caquiste Christian Dubé, soit la "Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire" et le 2e lien est à propos des "amendements" que prévoit apporter le ministre de la Santé:
PL-28: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3639
Amendements: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3743
À mon sens, il ne devrait y avoir qu'un seul article qui dit, essentiellement, que les décrets sanitaires prennent fin immédiatement et de manière irrévocable, ainsi que toutes les dispositions qui en découlent.
Pas d'immunité pour la classe politique et pas de contrats de gré à gré qui continuent pendant 5 ans. Juste une fin, immédiate et intégrale.
Contrats de la CAQ: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3726
Qu'en pensez-vous?
--
Au fédéral, c'est le projet de loi C-11 du Libéral Steven Guilbeault qui fait suite à son précédent projet de C-10 qui était mort au feuilleton et qu'il a ressuscité via cette nouvelle mouture de loi de censure de l'internet.
Censure planifiée: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3729
Officiellement, le Bill C-11 porte le nom de "Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois" qui a déjà passé la 1ere lecture, en Chambre, à Ottawa.
https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-11
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-11/premiere-lecture
Entre autres directives, le projet de loi veut forcer les plateformes sociales et autres plateformes en ligne à prioriser ARTIFICIELLEMENT certaines catégories de contenu.
La liberté d'expression des Canadiens est en danger en raison du C-11 et c'est pourquoi il faut contacter son député pour expliquer qu'on s'y oppose et qu'on s'attend à ce qu'il s'y oppose aussi.
Contactez votre député: https://www.noscommunes.ca/Members/fr
--
Vous allez sûrement vouloir consulter cette publication concernant les effets secondaires du masque-COVID qui émane d'une méta-analyse de 2021 qui a été magistralement traduite au français, plus récemment:
Lisez la liste des effets: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3723
--
Dans la même veine, j'ai mentionné que la classe politique est appuyée par des "experts" qui voudraient que le masque continue pendant encore 2 semaines, au lieu de cesser le 15 avril 2022, comme c'était prévu:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3746
Ce n'est pas encore décidé alors faites connaître vos préférences à votre député.
--
J'ai aussi parlé d'une petite campagne de sociofinancement que j'ai lancée sous le thème de "Semer les étoiles" pour redonner espoir à de nombreuses personnes qui en ont besoin alors si vous m'aidez, votre nom sera publié (si vous le souhaitez) dans le site web, à cet effet -- c'est un projet-maison vraiment hors-norme et original qui va toucher ceux qui ont besoin d'être inspirés... et émerveillés:
La campagne: https://www.gofundme.com/f/semer-des-toiles
J'en parle, ici: https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1325
--
Si vous aimeriez m'aider dans ma mission de défense du peuple, j'ai besoin de vous -- on réussit seulement lorsqu'on agit, ensemble:
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/aidez-moi-a-informer-en-conscience
Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R = "Claude"
Merci de tout coeur d'être là, avec moi et de comprendre que je suis sérieux dans ma démarche, à long terme pour dénoncer les injustices et d'ajouter une voix mesurée, en faveur des intérêts-propres du peuple.
--
Publication archivée dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3749
--
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.