ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ

Δεν είναι μια απλή θεωρία συνομωσίας, οτι η οικογένεια Ρότσιλντ βρίσκεται πραγματικά στην κορυφή της εξουσιαστικής πυραμίδας. Μετά από έρευνες σε βάθος, ανακαλύπτει κανείς, ότι βρίσκονται πίσω από την Νέα Παγκόσμια Τάξη και την παγκόσμια ατζέντα. Επίσης βρίσκονται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, όπως και πίσω από την Ένωση της Βόρειας Αμερικής και της Amero. Ελέγχουν όλες τις μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, και το ΝΑΤΟ είναι ο ιδιωτικός τους στρατός.

Πηγή: https://www.kla.tv/14324

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