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Médico descobre mecanismo dos coágulos - 62% dos vacinados devem ter problemas cardíacos em 3 anos
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6649 views • August 11, 2021
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Os coágulos não são nada raros como os ditos "experts" dizem por aí. Na verdade 62% dos vacinados/chacinados correm grave risco de falha cardíaca e morte nos próximos 3 anos. Veja a evidência científica nesse vídeo.
Os coágulos não são nada raros como os ditos "experts" dizem por aí. Na verdade 62% dos vacinados/chacinados correm grave risco de falha cardíaca e morte nos próximos 3 anos. Veja a evidência científica nesse vídeo.
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