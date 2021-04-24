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Rákóczi Zója Mamuka
Többség Pártján Csoport
Többség Pártján Csoport
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11 views • April 24, 2021
Rákóczi Zója Mamuka
Ennek a roma származású Magyar asszonynak több esze van, mint sok ezer másik embernek, akik az utcán mászkálnak és azt hiszik, hogy normálisan élik a mindennapjaikat!
FIGYELJ ODA, AMIT MOND!
NE CSAK A DINAMIKÁJÁÉRT, SZÍVÉÉRT, HANEM AZ ESZÉÉRT IS!
Elmondja azt is, hogy Merkeli Béla (MOK) a Pfizer egyik részvényese!! Van kérdés??
Mint tettrekész nővér (artériás elsősegélynyújtásra is képzett) elutasítja a vakcinázást és teljesen fel van háborodva ezen a globális átverésen. Tudja, hogy a COVID-osnak beállított betegek halálának valódi okát a boncolással lehetne biztosan kideríteni. Elmondja, hogy Járt az USA-ban és hogy hogyan mentettek meg egy nyakon szúrt embert. Kihallani a beszédjéből, hogy kiemelkedően képzett Egészségügyis. A videó végén 2:15:00-körül konkrétan ki is emeli az egyik kipróbált valós probléma elleni védőoltást is. Sokkal többet tud, mint a külföldi nővérek - Magyarország jó hírét vitte, mikor kint volt.
Az előadását beárnyékolja a gyász, mivel épp egy közeli családtagját temetik az ún. kórházi protokoll miatt. Hatalmas szíve van ennek a hölgynek nemcsak véleményeket és olyanokat mond vissza, amiket mi is tudunk, hanem saját tapasztalatait is közel 3 órás monológjában.
Ő egy jóakaró véleményformáló, aki nem széthúzást akar, hanem egy élő Magyarországot.
Vele és a hozzá hasonlókkal megvalósítható Hazánkban a sikeresen a nemzeti egység újraépítése.
Esetleg érdemes letölteni, mert lehet, hogy törölni fogják a portálról.
Hozzátenném: a vérhigítót, Aszpirint, stb. hülyeségeket NEHOGY szedjétek! A mellékelt papírján olvasható, hogy csontritkító hatású!
Mindenféle kapkodás NÉLKÜL az IMMUNRENDSZERT erősítsétek!
STABIL adat: jogazegezseghez oldalon Dr. Lenkei Gábortól!!
Keywords
vaccinescamcovidhoax
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