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FACE A FACE ENTRE LE SÉNAT SOUVERAIN DE SAVOIE ET LA JUSTICE PUTATIVE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
LOUP-GRIS
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42 views • May 14, 2021
Source : https://youtu.be/jCJN4UIRAO4
Sénat Souverain de Savoie 3S
https://www.youtube.com/channel/UCZklcK5WNWhUevG4CebhurQ

FACE A FACE ENTRE LE SÉNAT SOUVERAIN DE SAVOIE ET LA JUSTICE PUTATIVE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mardi 27 avril à 9h, une quinzaine de membres et de sympathisants du Sénat Souverain de Savoie étaient présents au Tribunal de Grande Instance d'Annecy pour soutenir Jeannine Styvelynck, une savoisienne verbalisée sur le Paquier à Annecy pour non-respect des mesures sanitaires. Lors de cette audience, Jeannine Styvelynck était accompagnée de Thierry Bécourt, porte-parole du 3S, qui a remis au juge les conclusions relatives à cette affaire : 8 pages rédigées par un avocat spécialisé en droit international qui démontrent que la justice française est putative en Savoie, et que cette affaire ne peut donc pas être jugée, et est de fait frappée de nullité absolue. Dans cette vidéo (4min), Thierry et Jeannine nous racontent comment s'est déroulée l’audience. Rendez-vous dans un mois pour le rendu du jugement en délibéré !

Savoisiens, savoisiennes, dites OUI A LA LIBERTÉ et ne CONSENTEZ PLUS aux mesures liberticides que la république française tente de vous imposer. Manifestez fermement votre souveraineté individuelle (d'être humain) et collective (faisant partie d'une nation Savoie) ainsi que votre pouvoir ! Suivez l'actualité du 3S et likez/commentez/partagez ce post si vous avez envie de soutenir nos actions !

Conclusions relatives à cette affaire :

https://senat-savoie-gouv.net/wp-content/uploads/2020/12/Conclusions-T.Police-STYVELYNCK-2.0.pdf

www.senat-savoie-gouv.net
Keywords
bibleqanoncommon lawjusticemacrondictatureuccuniform commercial codeepidemiemedecinesanteplandemiedieubibicabayacarlo brusaloi naturellecreateurdroit maritimeunidroitcanularscamdemiecivilisations anciennessalomonpersonne morale
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