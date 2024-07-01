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Отчёт Соглядатаев (Разведчиков) об Обетованной Земле. 12-13 главы Исхода. Протокол школы Лиланда Джонса от 23 июня 2024 г.
Neba Luch
Neba Luch
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19 views • 10 months ago

Скачать ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://cloud.mail.ru/public/zKAC/pYZ87P4FM

doc https://cloud.mail.ru/public/rKLd/Uxs9z7WuW

odt https://cloud.mail.ru/public/ouUb/EBvNUDtwU

https://t.me/luchneba/11917


Оригинал на англ

https://cloud.mail.ru/public/iwZm/NUeKWZSwe

https://cloud.mail.ru/public/rsKn/k2oHBpwsx

Скачать АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://cloud.mail.ru/public/9n4W/6D9aXbEC1


Скачать ВИДЕО

1280х720 https://t.me/luchneba/11962

480х320 https://t.me/luchneba/11950


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч

https://t.me/luchneba (группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)


Фрагменты

“Есхол – Виноградная Гроздь. Это долина, в которой 12 Соглядатаев срезали виноградную кисть, которую принесли с собой в стан. Есхол относится к тем, кто первыми отправляется в Обетованную Землю и свидетельствует о земле, текущей молоком и мёдом.

Чис 13:25 место сие назвали долиною Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы.

Кисть – eshkôl h811, "кисть, гроздь (винограда)"

Есхол (Эшкол) = "гроздь" h812, означает то же, что и h811 (https://www.blueletterbible.org/lexicon/h811/kjv/wlc/0-1/)

Ис 65:8 Так говорит Господь: когда в виноградной кисти (h811) находится сок…

В переводе KJV "когда новое вино находится в кисти/грозди (h811)


В 14-й главе Бытия мы видим, как Мамрий (Мамре), Анер и Эшкол заключают Завет (Союз, Соглашение) с Аврамом.

Быт 14:13 И пришёл один из уцелевших, и известил Аврама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники (h1285) Аврамовы.

Союзники – h1285 בְּרִית ḇerîyṯ, “завет, соглашение, союз”, это завет кот-рый был заключён с Аврамом, мы видим Армию Завета!

Быт 14:14 в переводе KJV “И когда Аврам услышал, что его брат был взят в плен, он вооружил своих обученных слуг, рождённых в его собственном доме, триста восемнадцать.”

Мы видим боевой порядок в этих 318 обученных слугах, так как 144 000 тоже являются слугами/рабами Бога

Откр 7:3 … доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.

300 – это число армии Гедеона в Суд 7:8

Это Порядок Тагма (g5001 τάγμα), порядок станов, в котором 4 лидера: Аврам, Мамрий (Мамре), Эшкол и Анер.

После того, как Аврам поражает врага, навстречу ему выходит Мелхиседек с Причастием

Быт 14:18 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, —

Те, кто побеждает вместе с Аврамом, пьют Новое Вино и едят Манну!

У сынов Израилевых была возможность войти в Обетованную Землю, но они выбрали вернуться обратно в Египет. И, хотя, Обетованная Земля явяется реальным (географическим) местом, у неё есть ещё один аспект. Обетованная Земля – это то, что было у Адама и Евы каждый день. Это общение и единство с Яхве. Не важно, где мы находимся физически. Сам Христос есть Обетованная Земля, и Он приводит нас обратно к Эдемскому Саду. В Саду есть змей — точно так же, как в Обетованной Земле были великаны, которых видели соглядатаи, посланные высмотреть землю. У нас не может быть Эдемского Сада без Армагеддона и без врага, которого нужно преодолеть. Чьему отчёту мы будем верить? Христос умер за нас, чтобы мы снова могли быть с Ним в Саду и Христос умер за нас, чтобы мы снова могли быть с Ним в Саду и иметь Общение/Причастие с Ним через Манну и Новое Вино! Встречаемся ли мы с Ним каждый день в Саду сейчас?”


См. также Протокол школьного собрания Лиланда Джонса от 25 июня 2023 г. https://cloud.mail.ru/public/ZVeB/QLjbh1KTt

https://t.me/luchneba/7026


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Мои ресурсы

Канал в Телеграме https://t.me/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

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