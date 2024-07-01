Отчёт Соглядатаев (Разведчиков) об Обетованной Земле. 12-13 главы Исхода. Протокол школы Лиланда Джонса от 23 июня 2024 г.

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pdf https://cloud.mail.ru/public/zKAC/pYZ87P4FM
doc https://cloud.mail.ru/public/rKLd/Uxs9z7WuW
odt https://cloud.mail.ru/public/ouUb/EBvNUDtwU
Оригинал на англ
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1280х720 https://t.me/luchneba/11962
480х320 https://t.me/luchneba/11950
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч
https://t.me/luchneba (группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)
Фрагменты
“Есхол – Виноградная Гроздь. Это долина, в которой 12 Соглядатаев срезали виноградную кисть, которую принесли с собой в стан. Есхол относится к тем, кто первыми отправляется в Обетованную Землю и свидетельствует о земле, текущей молоком и мёдом.
Чис 13:25 место сие назвали долиною Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы.
Кисть – eshkôl h811, "кисть, гроздь (винограда)"
Есхол (Эшкол) = "гроздь" h812, означает то же, что и h811 (https://www.blueletterbible.org/lexicon/h811/kjv/wlc/0-1/)
Ис 65:8 Так говорит Господь: когда в виноградной кисти (h811) находится сок…
В переводе KJV "когда новое вино находится в кисти/грозди (h811)
В 14-й главе Бытия мы видим, как Мамрий (Мамре), Анер и Эшкол заключают Завет (Союз, Соглашение) с Аврамом.
Быт 14:13 И пришёл один из уцелевших, и известил Аврама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники (h1285) Аврамовы.
Союзники – h1285 בְּרִית ḇerîyṯ, “завет, соглашение, союз”, это завет кот-рый был заключён с Аврамом, мы видим Армию Завета!
Быт 14:14 в переводе KJV “И когда Аврам услышал, что его брат был взят в плен, он вооружил своих обученных слуг, рождённых в его собственном доме, триста восемнадцать.”
Мы видим боевой порядок в этих 318 обученных слугах, так как 144 000 тоже являются слугами/рабами Бога
Откр 7:3 … доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.
300 – это число армии Гедеона в Суд 7:8
Это Порядок Тагма (g5001 τάγμα), порядок станов, в котором 4 лидера: Аврам, Мамрий (Мамре), Эшкол и Анер.
После того, как Аврам поражает врага, навстречу ему выходит Мелхиседек с Причастием
Быт 14:18 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, —
Те, кто побеждает вместе с Аврамом, пьют Новое Вино и едят Манну!
У сынов Израилевых была возможность войти в Обетованную Землю, но они выбрали вернуться обратно в Египет. И, хотя, Обетованная Земля явяется реальным (географическим) местом, у неё есть ещё один аспект. Обетованная Земля – это то, что было у Адама и Евы каждый день. Это общение и единство с Яхве. Не важно, где мы находимся физически. Сам Христос есть Обетованная Земля, и Он приводит нас обратно к Эдемскому Саду. В Саду есть змей — точно так же, как в Обетованной Земле были великаны, которых видели соглядатаи, посланные высмотреть землю. У нас не может быть Эдемского Сада без Армагеддона и без врага, которого нужно преодолеть. Чьему отчёту мы будем верить? Христос умер за нас, чтобы мы снова могли быть с Ним в Саду и Христос умер за нас, чтобы мы снова могли быть с Ним в Саду и иметь Общение/Причастие с Ним через Манну и Новое Вино! Встречаемся ли мы с Ним каждый день в Саду сейчас?”
См. также Протокол школьного собрания Лиланда Джонса от 25 июня 2023 г. https://cloud.mail.ru/public/ZVeB/QLjbh1KTt
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
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