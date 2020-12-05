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Duizenden moeders en de anti-vaxx campagne.
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3 views • December 05, 2020
Duizenden moeders en de anti-vaxx campagne. .. WOB-verzoek vaccinveiligheid – na twee jaar een soort van antwoord.
Waar is het bewijs dat vaccins veilig zijn? Waarom heeft het ministerie van VWS/ RIVM twee jaar nodig om een soort van eerlijk antwoord te geven op een WOB-verzoek? Waarom neemt het aantal kinderen met chronische aandoeningen toe in Nederland?
De Stichting Vaccinvrij stuurde in 2018 een WOB-verzoek om het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van (combi)vaccins veilig is boven water te krijgen. Wat met een druk op de knop van de computer opgevraagd zou moeten kunnen worden had meer dan twee jaar tijd en een uitspraak van de rechter nodig.
Credits , https://www.youtube.com/channel/UC2lJizEY4xGHLhv_rlwew1g
Quote , When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost. Billy Graham
Waar is het bewijs dat vaccins veilig zijn? Waarom heeft het ministerie van VWS/ RIVM twee jaar nodig om een soort van eerlijk antwoord te geven op een WOB-verzoek? Waarom neemt het aantal kinderen met chronische aandoeningen toe in Nederland?
De Stichting Vaccinvrij stuurde in 2018 een WOB-verzoek om het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van (combi)vaccins veilig is boven water te krijgen. Wat met een druk op de knop van de computer opgevraagd zou moeten kunnen worden had meer dan twee jaar tijd en een uitspraak van de rechter nodig.
Credits , https://www.youtube.com/channel/UC2lJizEY4xGHLhv_rlwew1g
Quote , When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost. Billy Graham
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